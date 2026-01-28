Futbol
El secretari tècnic del Nàstic, Sergi Parés: «Els que han de tirar endavant això són els jugadors que tenim aquí»
L'entitat no descarta una o dues noves incorporacions, però subratlla que l'objectiu principal que és que la plantilla actual funcioni a ple rendiment
«Al desembre es poden millorar i arreglar coses, però el que realment ens dona el sentit és la gent que tenim aquí. L'objectiu principal és treure la millor versió dels jugadors que tenim, perquè són els que han de tirar això endavant», destacava el secretari tècnic Sergi Parés. Clar i català: no es poden fer miracles al gener, però sí que afegir noves eines que aportant més sentit al tot. De moment, han entrat Zoilo, Pérez i Gelardo i el club no tanca la porta a aconseguir un o dos reforços més, un a la part ofensiva i l'altre a la defensiva abans que el mercat es tanqui oficialment a la mitjanit del 2 de febrer.
La presentació de Gelardo, Zoilo i Hugo Pérez va servir per fer una petita nova presentació de Sergi Parés al càrrec de la recta final del mercat d'hivern. De moment, descartat Aleix Coch a la defensa, Parés apuntava que «intentarem millorar la part ofensiva i la part defensiva, però anem a veure com evoluciona el mercat». La intenció és incorporar gent, però el club n'és molt conscient que si es vol un altre sènior, s'ha de tramitar una nova baixa. En aquesta situació i taponant la rampa de sortida estan Juncà i Kaptoum, dos jugadors que, segons Parés «tenen ofertes i estem esperant que les acceptin». De moment, encara cobren del club tot i que no tenen fitxa per jugar.
Davant la situació de paràlisi total que hi ha al club, el que hi ha és la confiança plena a la plantilla actual. De fet, Sergi Parés va ho mostrava indicant que «quan agafi una línia de vent a favor l'equip volarà, nosaltres hem d'ajudar que això passi afegint tranquil·litat i confiança al projecte».
El Nou Estadi és una plaça complicada i l'escut del Nàstic pesa molt als jugadors. Parés subratllava això com una de les causes de la situació «Molts jugadors són nous, són joves i el Nàstic és un club amb història i responsabilitat amb el plus afegit que això suposa en la competició». A més va afegir que «la dinàmica ha sigut difícil i més venint del partit contra el Cartagena, potser el millor de la temporada. Contra l'Ibiza vam fer una bona primera part i en la segona l'ansietat de tot plegat i no perdre va fer que es mostrés un nivell més baix. El que volem és trobar la millor versió de tots».
Que es pugui arribar a mitjanit de dilluns amb un reforç, dos o cap, queda pendent, però queda clar que el missatge i la confiança de la directiva és que l'equip actual torni a funcionar.