NÀSTIC
Oficial: Hugo Pérez fitxa pel Nàstic per reforçar la defensa grana
El jugador arriba cedit pel RCD Espanyol fins a final de temporada
El Gimnàstic de Tarragona i el RCD Espanyol arriben a un acord per la cessió d’Hugo Pérez Balderas (Barcelona, 16 de desembre de 2002) fins a 30 de juny de 2026.
El central català arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb la SD Huesca, equip de LaLiga Hypermotion on ha disputat la primera meitat de la present temporada. El futbolista es va formar a les categories inferiors RCD Espanyol. En la seva trajectòria també ha defensat els interessos dels filials del CD Alavés i el Villarreal CF; precisament al conjunt groguet va disputar tres campanyes, dos d’aquestes, la 22-23 i 23-24, a la categoria de plata.
La nova incorporació del Nàstic aportarà solidesa defensiva a l’equip entrenat per Cristóbal Parralo. Entre les seves qualitats destaca per la seva contundència i bona col·locació en la rereguarda; a més d’oferir una bona sortida de pilota i altes prestacions en el joc aeri amb els seus 1,89 m d’alçada.
Demà, a partir de les 10.30 h, el jugador seguirà el pla de treball setmanal de l’equip exercitant-se a les instal·lacions grana. En els propers dies es realitzarà la presentació oficial.