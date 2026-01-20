Diari Més
Tot el que se sap fins ara de l’accident de trens d’Adamuz

Ander Zoilo, segon reforç del dia del Nàstic

El lateral esquerre arriba cedit fins al final de la temporada procedent del Tenerife

El futbolista del Tenerife, Ander Zoilo.

El futbolista del Tenerife, Ander Zoilo.Cedida

El Nàstic de Tarragona torna a moure fitxa en aquest dimarts mogut. Després de la incorporació d'Hugo Pérez, el conjunt grana tanca un segon reforç amb la cessió d'Ander Zoilo fins al final de la temporada.

Zoilo (Beasain, Guipúscoa, 14 de febrer del 2000), arriba procedent del CD Tenerife fins al final de la temporada. El jove lateral esquerre es va formar esportivament a les categories inferiors de la Real Sociedad. Al conjunt donostiarra va debutar a 2a Divisió A la temporada 2021-2022. Posteriorment, ha seguit la seva evolució futbolística a Primera Federació, on ha sumat més de 100 partits defensant els interessos del CD Calahorra, el mateix Sanse, CD Lugo i CD Tenerife.

Als seus 25 anys, Ander destaca per ser un lateral amb potència i recorregut per banda. Amb projecció ofensiva, rigor tàctic i ordre defensiu, aportarà qualitat al carril esquerre de l’esquema tàctic de Cristóbal Parralo.

