Futbol
Parralo, després de la victòria contra el Sevilla Atlético: «Content pels tres punts, però hem patit massa»
El tècnic va celebrar amb un regust amarg el triomf grana
El tècnic del Nàstic, Cristóbal Parralo, va sortir amb un regust amarg després de la victòria del seu equip contra el Sevilla Altético. «Hem fet una gran primera meitat, hem aconseguit un bon avantatge i a la segona part, entre les molèsties i problemes hem acabat patint massa», valorava l'entrenador.
L'equip va saber patir, però Parralo no es va mostrar molt convençut: «Portàvem una línia molt controlada i quan el partit es descontrola des de la banqueta he sentit impotència, buscava solucions, i ens ha costat. Estic content pels tres punts, ens animen a continuar treballant».
Els problemes han vingut amb les lesions, dues han forçat canvis com són el cas d'Óscar Sanz i David Alba: «Tenen problemes musculars que esperarem la valoració amb les proves mèdiques. Han sigut canvis obligats i esperem que no sigui res».
Hi va haver un nom propi en el partit: Juanda Fuentes. El colombià es va reivindicar i Parralo va destacar que «ha fet el que ha de fer: sortir i demostrar que pot jugar. Soc exigent amb ell, perquè sé que és capaç de més. Ha fet una gran primera meitat i té capacitat per recuperar-ho amb una gran segona meitat també».
Nàstic
Victòria de les dues cares del Nàstic (1-2)
Arnau Montreal Quesada