L’Hércules de Beto Company es presenta a un duel d’equips en ascens
El tècnic de Valls visitarà el Nou Estadi després d’estrenar-se amb victòria el passat dissabte
El Nàstic de Tarragona i l’Hércules d’Alicante es donen cita al Nou Estadi per protagonitzar un duel d’alt voltatge. Dos projectes que estan cridats a lluitar per l’ascens de la categoria que, ara mateix, es troben en procés de creixement amb nous entrenadors a la banqueta. De fet, només hi ha un punt de diferència entre els dos equips a la taula. El xoc de dos històrics que ara, amb això, salpebren un duel que es presenta d’alta intensitat.
Beto Company torna al Nou Estadi en el que serà el segon duel a la banqueta alacantina. El vallenc ja va estrenar-se com a entrenador en terreny tarragoní en el duel de Copa Catalunya amb l’Andorra que va acabar amb victòria visitant. Ara, ho farà amb un equip que no ha tingut el seu millor inici de temporada, malgrat que té una plantilla plena de jugadors perillosos.
Arnau Montreal Quesada
Qui no estarà serà la seva estrella. Oriol Soldevila, el Jaume Jardí del conjunt alacantí, es va trencar el lligament creuat i es perdrà la resta de la temporada. Aquest va ser un obstacle més d’un equip que falla, precisament, en la seva capacitat golejadora. Slavy i Fran Sol són els seus dos ariets, però només el primer s’ha estrenat amb un gol i va ser la setmana passada.
Tots dos són jugadors d’experiència contrastada, Slavy va sumar 7 gols en 18 partits el curs passat i 13 amb l’Unionistas fa unes temporades. D’altra banda, Sol és un veterà amb el gol a la sang, però que encara no ha vist porta. Com a curiositat, aquest va ser, també, la segona opció dels alacantins després que el Nàstic els prengués a Cedric el darrer mercat de fitxatges.
El que sí que funciona són les bandes. Unai Ropero i Jeremy de León han demostrat ser unes bales i un maldecap per als laterals rivals. A més, també se sumen a l’atac els laterals, amb l’exgrana Javi Jiménez per l’esquerra que també tornarà al Nou Estadi. La resta de noms van figurar l’any passat també entre els destacats de la categoria, com Bolo, fill de l’exjugador grana, que lidera la defensa i Ben Hamed com a equilibrador al mig del camp.
Punt dèbil i incògnita
El gran punt dèbil de l’Hércules que arrossega des de l’època de l’exentrenador Rubén Torrecilla són els partits fora de casa. El conjunt alacantí encara no sap el que és guanyar lluny del seu estadi. De fet, només han sumat un punt dels 18 possibles que es va aconseguir a l’últim minut al camp de l’Antequera.
Lluny del Rico Pérez només han marcat quatre gols i n’han rebut onze. La temporada passada no va ser millor, perquè només van guanyar tres duels i van ser el segon pitjor equip a domicili.
Amb el canvi d’entrenador, sempre hi ha la incògnita del canvi. L’aposta de Beto Comany sempre és lluitar i guanyar protagonisme en tots els partits, així que s’espera un Hércules proactiu que es trobarà un Nàstic que també necessita demostrar més.
Després de l’empat contra el Villarreal B, els grana volen tornar al camí de la victòria i mostrar l’evolució cap al futbol agressiu i valent promès per Parralo.