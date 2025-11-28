Diari Més

Futbol

Beto Company, el tècnic vallenc que té passat grana i tornarà al Nou Estadi

Va entrenar el Juvenil A del Nàstic i la Pobla de Mafumet

El tècnic de l’Hércules, Beto Company.

El tècnic de l’Hércules, Beto Company.Cedida

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Albert Beto Company (Valls, 1979) tornarà al Nou Estadi diumenge amb l’Hércules. Mai es va estrenar al temple grana, però sí que guarda relació amb l’equip en haver crescut com a entrenador al club. Company va entrenar el Juvenil A del Nàstic i també al filial, la Pobla de Mafumet fins al 2020.

Company es va formar al territori, entrenant al Reus B i la UE Rapitenca mentre compaginava les banquetes amb el seu treball a l’Ajuntament d’Amposta. L’any passat el seu destí va canviar en convertir-se en el segon entrenador de l’Andorra. A mitja temporada va agafar les regnes de l’equip i va assolir l’ascens a l’equip de Gerard Piqué, que no va comptar amb ell per a aquesta temporada.

Company va ser un dels favorits de l’afició per substituir Luis César, tot i que no va arribar a entrar en la disputa. Ara, torna al Nou Estadi amb l’Hércules.

tracking