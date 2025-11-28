Futbol
Beto Company, el tècnic vallenc que té passat grana i tornarà al Nou Estadi
Va entrenar el Juvenil A del Nàstic i la Pobla de Mafumet
Albert Beto Company (Valls, 1979) tornarà al Nou Estadi diumenge amb l’Hércules. Mai es va estrenar al temple grana, però sí que guarda relació amb l’equip en haver crescut com a entrenador al club. Company va entrenar el Juvenil A del Nàstic i també al filial, la Pobla de Mafumet fins al 2020.
Company es va formar al territori, entrenant al Reus B i la UE Rapitenca mentre compaginava les banquetes amb el seu treball a l’Ajuntament d’Amposta. L’any passat el seu destí va canviar en convertir-se en el segon entrenador de l’Andorra. A mitja temporada va agafar les regnes de l’equip i va assolir l’ascens a l’equip de Gerard Piqué, que no va comptar amb ell per a aquesta temporada.
Company va ser un dels favorits de l’afició per substituir Luis César, tot i que no va arribar a entrar en la disputa. Ara, torna al Nou Estadi amb l’Hércules.