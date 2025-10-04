Futbol
Luis César, després del triomf contra l'Ibiza: «Ens ha faltat més possessió, però hem estat brillants»
El tècnic grana va sortir satisfet del partit del seu equip i va apuntar que «l'Ibiza és el passat, em centro contra l'Alcorcón»
El tècnic del Nàstic de Tarragona, Luis César, es va mostrar més que satisfet després de la victòria del seu equip contra l'Ibiza per 0-2. «El rival venia de perdre i en una mala ratxa, això és el que em feia por, hauria preferit un Ibiza en ratxa positiva», va apuntar i va afegir que «ha sigut difícil, ha sigut un partit de controlar les parcel·les del terreny de joc i robar la pilota i córrer».
Finalment, va destacar que «ens ha faltat tenir més la possessió, però hem estat brillants, hem jugat contra un equipàs i hem assolit la victòria fora de casa, que és difícil».
Va ser la segona victòria consecutiva, però també el segon partit amb la porteria a zero: «Hem millorat a través de la pràctica. Aprenem de les equivocacions i anem a millor. Estem introduint als jugadors amb les meves idees en l'estil defensiu i avui ha sortit tot bé. Aquest era un camp maleït per al Nàstic, es va perdre 4-0 a les portes de l'ascens i espero que el triomf hagi tret una mica d'aquesta amargura».
Pel que fa a Almpanis, César va destacar que tenia molèsties a l'adductor. D'altra banda, va justificar el canvi de Cedric subratllat que «necessitàvem múscul i cames fresques per atacar i defensar i Fernando Torres i Álex Jiménez eren els ideals. Cedric és un tros de jugador i estic segur que, jugant així, marcarà molts gols amb el Nàstic».
Finalment, Luis César va apuntar que «l'Ibiza és el passat, em centro contra l'Alcorcón».
Arnau Montreal Quesada