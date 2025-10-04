Futbol
Lluís Fàbregas, després de la victòria contra l'Ibiza: «El Nàstic ha mostrat la seva identitat»
El president grana va valorar el partit destacant el plantejament de Luis César
La victòria contra l'Ibiza per 0-2 ha deixat satisfet al Nàstic i a tot l'entorn. El president executiu Lluís Fàbregas va veure el partit de primera mà a Can Misses i va traslladar la seva satisfacció a micròfons de Tarragona Ràdio.
«El Nàstic ha demostrat poder jugar de tu a tu contra un dels millors rivals de la categoria. Hem marcat en dues contres i podríem haver guanyat de més gols. Penso que el Nàstic ha mostrat la seva identitat i qualitat a la davantera per assolir una victòria magnífica per consolidar-nos en les posicions de privilegi», va apuntar.
El president executiu grana va aprofitar per fer pública la seva confiança en el tècnic Luis César després de les dues victòries que han servit per deixar enrere els dubtes: «Luis César ho va dir dijous, l'equip creix setmana rere setmana i en aquest partit s'ha vist un plantejament brillant dels tècnics per sumar els tres punts».
Pel que fa a l'afició, Fàbregas va donar les gràcies als nastiquers que es van desplaçar a Ibiza i va encoratjar a la resta a omplir el Nou Estadi en els següents dos partits que es jugaran a casa: «Hem passat dels 8.000 socis i això és un orgull. Estic segur que si l'equip està a l'altura l'acompanyament de l'afició és irrenunciable, la gent està al costat de l'equip».
Preguntat pel sorteig de la Copa del Rei, Fàbregas va mostrar que no té cap favorit i va apuntar que «volem passar eliminatòries perquè suposa ingressos directes».
Responent les declaracions del president de la Federació Catalana de Futbol Joan Soteras, el president grana va apuntar que «ens hem reunit tres vegades amb Louzán (president de la RFEF) i tenim la mà estesa sempre per la seva part. Des de Tarragona i Olot es treballa de debò pel futbol català».
