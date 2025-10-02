Futbol
La mala relació entre Nàstic i Joan Soteras, una ferida oberta des de fa temps
Els problemes van iniciar amb Josep Maria Andreu com a president grana i el president de la FCF va destacar que s'han accentuat amb Lluis Fâbregas
La relació entre el Nàstic de Tarragona i la Federació Catalana de Futbol fa anys que no és bona i en la darrera entrevista al president Joan Soteras s'ha mostrat que la guerra encara és oberta. De fet, Soteras va destacar que «no tinc cap problema amb el Nàstic», però «sí amb el que fa de president», referint-se a Lluís Fàbregas.
Aquesta tensió entre el club grana i la Federació s'arrossega des de fa anys. Primer, des de la final de Vigo contra el Villarreal B, quan Josep Maria Andreu va dimitir del seu càrrec a la Real Federación Española de Fútbol, una posició que Soteras afirma «que li vaig posar jo al president del Nàstic». De fet, el president de la federació catalana va afirmar llavors que «el Nàstic no va pujar i vaig rebre insults molt greus».
La guerra es va accentuar ara fa dos anys després del duel de la final de play-off entre Nàstic i el Málaga. Llavors, en declaracions a RAC1, Soteras va afirmar que «no tornaré a trepitjar el camp del Nàstic». Al camp grana tampoc és benvingut, perquè des de fa temps que llueix una pancarta contra Soteras. Posteriorment, va titllar a Josep Maria Andreu de «descerebrat» destacant també que dos dels fills de l'expresident grana va intentar agredir al delegat territorial José Cosano. El mateix Cosano va desmentir l'acusació destacant que «no vaig ser agredir, però sí que vaig rebre insults i vaig viure una situació molt incòmoda i desagradable».
Ara, la guerra continua amb Lluís Fàbregas a la presidència, al qual va apuntar Soteras com el principal mal de l'estat de la relació entre club i federació: «El Nàstic té una gran afició, un gran estadi i un bon equip, li falta tenir un bon president». De fet, en l'entrevista a Diari Més va subratllar que «no tinc problemes amb el club, però sí amb el que fa de president».
En la darrera entrevista a Diari Més, Soteras va sumar noves declaracions: «Jo ni xiulo partits, ni assenyalo penals ni res d’això, així que si decideixen mantenir aquesta relació jo ho respecto, em preocupa molt poc». A més, va afegir que «aquests esforços i desgast d’anar contra la meva persona se’ls podrien estalviar i centrar-se en ser més efectius quan demanen les subvencions».
Nàstic
Joan Soteras: «Si se superen certs esculls entre tots el partit contra Palestina es farà»
Arnau Montreal Quesada