Futbol
Joan Soteras: «Si se superen certs esculls entre tots el partit contra Palestina es farà»
El president de la Federació Catalana de Futbol parla a Diari Més sobre el canvi a la delegació tarragonina i la feina feta fins ara, així com la seva relació amb el Nàstic i el duel amistós amb la federació de futbol de Palestina
Des de la Generalitat s’ha destacat l’interès de jugar un duel amistós entre Catalunya i Palestina. Com ho veu?
«A dia 1 d’octubre i en el moment exacte en el qual estem fent aquesta entrevista encara no tinc cap notificació oficial per part de la federació de Palestina. Tinc notícies, perquè dimecres vaig parlar amb el representant de la Generalitat, però cap notificació. A hores d’ara hi ha alguns esculls a superar per poder fer el partit que, si se superen, la Federació Catalana de Futbol no té cap problema. Això sí, ha de ser una cosa de tots, de la federació, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, ho hem de fer entre tots».
Quins són aquests problemes a superar?
«Hem de trobar i concretar un estadi amb les facilitats de poder jugar amb garanties. També hem de tenir la solidaritat dels clubs catalans i dels no catalans perquè ens puguin deixar jugadors, i això vol dir aquells que no estiguin amb la selecció espanyola o amb altres compromisos si volem fer un equip amb cara i ulls. També hi ha un escull econòmic a superar, però si entre tots ho solucionem, el partit es farà».
La delegació de Tarragona té ara un nou delegat. Què pot dir del canvi?
«Només tinc paraules d’agraïment per al senyor José Cosano per la feina que ha fet. Va arribar a la delegació de Tarragona en un moment de transició i d’alguns problemes que va solucionar correctament. De fet, hi ha hagut un creixement a la delegació i això ha sigut per la feina que s’ha fet».
Ara ha entrat Juan Francisco Muñoz.
«Juan Francisco Muñoz ja estava dins de l’equip de la federació com a subdelegat i ara és el nou delegat i directiu. Crec que és un recanvi ben pensat, està ben valorat, és un home de futbol que és conegut pels clubs tarragonins. A més, s’ha format un equip de quatre subdelegats que han respirat futbol des de sempre. Ara els toca continuar treballant i fent créixer el futbol tarragoní. Encoratjo a tots els clubs de Tarragona que, si tenen algun problema, no dubtin a trucar a la delegació tarragonina. Estic segur que l’atenció serà bona i millorarem el futbol tarragoní».
Ha crescut el futbol tarragoní?
«Sí, en equips i en llicències, sobretot en el futbol femení. S’ha fet bona feina. Hem treballat seguint la línia que vam traçar en les darreres eleccions i en el meu programa electoral i, de fet, ja hem complert gairebé tot. Vam dir que posaríem les lligues de futbol base per edats de naixement i la gent està molt contenta amb els resultats. També vam posar el play-off d’ascens a totes les categories i ha sigut un èxit total en els camps».
I a nivell d’estructura de la federació?
«Estem treballant per professionalitzar la Federació al complet i, d’aquesta manera, es pot exigir perfecció com a professionals i no dependre tant de l’altruisme. L’últim vessant que ha patit el canvi és la dels comitès de competició».
Què comportarà?
«Professionalitzant els comitès de competició podem igualar les sancions. No és lògic que un mateix insult sigui sancionat amb molta contundència a Girona, però si passa a Lleida o Tarragona la sanció és menor. Jutjarem amb les mateixes armes a tot arreu, s’unificaran criteris i la implicació serà major».
Com veu Tarragona envers les delegacions de Lleida i Girona?
«No la podem comparar amb Barcelona, perquè és immensa, Girona és la segona federació en nombre de llicències i després ve Tarragona. Però veig el futbol tarragoní treballant molt bé».
Quina relació té actualment amb el Nàstic?
«Crec que se sap que no és bona. El Nàstic no té una bona relació amb la meva persona, vull suposar que no tenen problemes amb la Federació. De fet, tampoc crec que sigui el club qui té mala relació, sinó el president. El Nàstic té una de les millors aficions que hi ha a Catalunya i no ho dic jo, són els números. Tret de Barça i Espanyol, a hores d’ara només el Girona el supera en nombre de socis, i això passa perquè juga a Primera Divisió, quan estava en categories més baixes no passava. Per tant, crec que té una bona afició, un gran camp i un bon equip, perquè cada any lluita per la part alta. Potser li falla tenir un bon president perquè crec que el més normal, penso jo, és que un club català tingui una bona relació amb la federació».
Es pot solucionar?
«Jo ni xiulo partits, ni assenyalo penals ni res d’això, així que si decideixen mantenir aquesta relació jo ho respecto, em preocupa molt poc. Crec que aquests esforços i desgast d’anar contra la meva persona se’ls podrien estalviar i centrar-se en ser més efectius quan demanen les subvencions i no equivocar-se enviant en temps i forma la documentació que es requereix».
L’altre equip de la demarcació amb bons resultats és el Reus FC Reddis, com és la seva relació?
«Estan fent una bona feina. Durant els últims quatre anys han escalat moltes categories i enguany també ho estan prou bé. Tant de bo puguin pujar a Primera Federació. De la mateixa manera que vull que el Nàstic pugi a Segona, no tinc res en contra del club, que quedi clar».
En què se centra ara la Federació Catalana?
«Estem treballant per erradicar la violència del món del futbol. No només del terreny de joc, sinó a la grada. Des de la Federació estem endurint les sancions perquè la gent comenci a repensar-se el seu comportament, perquè pot perjudicar els seus clubs amb sancions i també pèrdua de punts. Ara, també treballem en consolidar el que hem aconseguit i tinc clar que no em presentaré a la reelecció».
A Barcelona ha entrat amb força l’equip de l’influencer Ibai Ronin FC, què opina?
«És un equip com qualsevol altre que juga a Rubí. No tenim cap problema i tenen molts seguidors, així que no fa cap mal».