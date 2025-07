Juanda Fuentes, nou reforç ofensiu del Nàstic procedent de l’FC Andorra

El Nàstic ha anunciat aquesta tarda, de forma sorprenent, la incorporació de l'extrem colombià Juanda Fuentes. El futbolista, de 22 anys i format a les categories inferiors del Barça, arriba cedit procedent de l'FC Andorra, equip que enguany ha ascendit a Segona Divisió.

Juanda és un atacant ràpid, amb molt de desequilibri, qualitat tècnica i capacitat tant per marcar com per assistir als seus companys. És esquerrà, però té bon colpeig amb totes dues cames, especialment retallant cap a dins i buscant el xut. La temporada passada, amb l'Andorra, no va tenir gaire protagonisme i només va marcar un gol en 21 partits.

Abans del seu pas per l'Andorra, Juanda ja tenia experiència a Primera RFEF amb el Barça Atlètic, durant la temporada 2022-23, en què va marcar tres gols i va donar dues assistències en 26 partits. En sortir del club blaugrana, el colombià va disputar una temporada amb l'Oostende belga, des d'on va fer el salt a l'Andorra. El jove atacant també ha estat internacional sub-17 i sub-20 amb Colòmbia.

Ara, Juanda arriba a Tarragona per reforçar l'ofensiva des de la banda, on actualment el Nàstic compta amb Pau Martínez, Víctor Narro, Jaume Jardí i Marc Álvarez per competir per dos llocs a l’onze. Caldrà veure quin protagonisme li dóna Luis César en la rotació.

Està previst que el futbolista s’incorpori a la sessió de treball programada per demà divendres, a partir de les 9.30 hores, al camp annex al Nou estadi Costa Daurada.