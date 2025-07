Jonnier Fernando Torres, el jugador colombià que el Nàstic té a prova

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

La direcció esportiva del Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar una plantilla que aconsegueixi tornar la il·lusió a Tarragona. Gran part de la feina, ja està feta. Noé Calleja, a dia d’avui, ja ha establert les bases del projecte per a la pròxima temporada 2025-2026. Encara queda, però, acabar de rematar la plantilla amb les darreres incorporacions.

Un dels noms que millor s’ha posicionat a la llista de Calleja, Parés i Planes és el de Jonnier Fernando Torres, un jove migcampista colombià que, amb 20 anys, està acompanyant a la resta de plantilla grana en els primers entrenaments de la pretemporada. El jugador està de prova a Tarragona i haurà de convèncer a Luis César si vol fer el salt al futbol europeu.

Fins ara, Torres estava competint a la Segona Divisió colombiana, a les files del Patriotas de Boyacá. Caldrà veure com evoluciona el jugador, però des de Colòmbia el cataloguen de talent amb projecció. De fet, l’any 2022 —quan Torres jugava a les categories inferiors de Millonarios—, ja va poder fer unes proves amb l’equip juvenil de l’Atlético de Madrid.

El president de Patriotas, César Guzmán, va dir en una entrevista fa pocs dies a Radio Nacional de Colombia que «empresaris i directius de clubs espanyols importants han seguit el futbolista des de fa prop d’un any i estan encantats. Al·lucinen cada cop que el veuen jugar i ja li han trobat un espai a un club de futbol espanyol». «Segurament, en els pròxims dies o setmanes, podrem dir que Jonnier Fernando Torres és jugador del futbol europeu», va afegir.

En cas que la direcció esportiva opti per quedar-se al jugador, tindrà bona competència a la medul·lar. El colombià se sumarà a dos futbolistes estimats per l’afició tarragonina com són Marc Montalvo i Óscar Sanz i a la recent incorporació de Mangel, procedent de l’Arenteiro.

Més enllà dels reforços al mig del camp, el Nàstic ja té gran part de la feina feta. Dimarts va fer oficial l’arribada de Toni Fuidias, un porter cedit pel Girona que li farà la competència a Dani Rebollo. Noé Calleja també s’ha centrat a tancar com més aviat millor la defensa.

Ha signat dos centrals: un amb experiència a la categoria com és César Morgado i un altre de present i futur com és David Alba. Dos jugadors que se sumen a un Enric Pujol que gaudirà de la seva primera temporada completa com a jugador del primer equip.

El lateral dret també està cobert, amb els fitxatges de Sergio Camus i Sergio Santos. Quedarà per veure què passa amb el lateral esquerre i si el club opta per reforçar la posició amb algun nou fitxatge. A més, en atac s’han fet oficials els fitxatges de Pau Martínez a la banda i de Marcos Baselga i Cedric Omoigui en punta.