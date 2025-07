El Nàstic fa oficial el fitxatge de Cedric Omoigui

El Nàstic ha fet oficial aquest matí la contractació del davanter nigerià Cedric Omoigui. L'africà arriba al club grana procedent del Fuenlabrada i signa un contracte per tres temporades, tal com ha avançat en l'edició d'avui el Diari Més.

Omoigui arriba a Tarragona amb 30 anys i una trajectòria contrastada on s'ha destacat per marcar gols en diferents clubs importants com el Mallorca, el Racing de Santander o l'Ibiza. Ara, serà l'aposta guanyadora del Nàstic en punta d'atac després de la marxa de Pablo Fernández i la més que possible sortida d'Antoñín Cortés.

Els granes han lluitat per la incorporació de Cedric amb altres clubs de renom de la categoria, i, finalment, ha estat l'Hércules el club que li ha fet una competència més dura, però, la duració del contacte oferit, fins al 2028, hauria estat el fet diferencial que ha acabat decantant la incorporació de Cedric al club tarragoní.