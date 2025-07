El Nàstic tanca el fitxatge del davanter nigerià Cedric Omoigui, que signa per tres temporades

El davanter nigerià Cedric Omoigui serà jugador del Nàstic. El conjunt tarragoní ha arribat a un acord amb el nigerià per signar un contracte que els vincularà durant les pròximes tres temporades, fins al 2028. Amb la baixa de Pablo Fernández i amb Antoñín Cortés a la rampa de sortida, la direcció esportiva del conjunt grana necessitava recuperar part dels gols que ha perdut l’equip de cara a la pròxima temporada.

L’escollit per revertir aquesta situació és Cedric Omoigui, un perfil contrastat i amb experiència al futbol espanyol. El nigerià és una aposta segura. Amb 30 anys a l’esquena, ha jugat en equips de renom com el Mallorca, el Racing de Santander o l’Ibiza. Aquesta darrera temporada va destacar al Funlabrada fent 10 gols que li van servir per convertir-se en el màxim golejador d’un equip que va acabar descendint.

No ha estat fàcil tancar l’acord. Omoigui va despertar l’interés de diferents clubs de la categoria, entre els quals hi havia l’Hércules. El conjunt d’Alacant també apostava fort pel jugador, però segons informa TodoAlicante, no volia arribar als tres anys de durada de contracte que estava oferint el Nàstic. Així, Noé Calleja tanca el seu setè fitxatge del mercat. Fins ara, el club ha incorporat també els defenses César Morgado, David Alba, Sergio Camus i Sergio Santos; el migcampista Mangel Prendes i l’atacant Pau Martínez.