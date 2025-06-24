Futbol
El Nàstic es queda sense Nacho González: l'Ibiza anuncia el fitxatge del central andalús
L'exgrana havia declarat en aquest mitjà el seu interés per tornar a Tarragona
Davant dels problemes defensius del Nàstic, molts aficionats s’havien il·lusionat arran de l’entrevista que Nacho González va concedir a aquest mitjà el passat 28 de maig. En aquella conversa, el central andalús expressava una «estima especial» pel club i deixava la porta oberta a un possible retorn amb un contundent: «Qui sap, tant de bo puguem coincidir de nou en el futur».
Tanmateix, aquest desig no es farà realitat. Avui s'ha confirmat oficialment que Nacho no tornarà al Nàstic. L'UD Ibiza ha anunciat la seva incorporació aquest matí, tot i que no ha especificat la durada del contracte signat pel defensa sevillà.
Nacho va ser una peça clau en la temporada 2023/24 per convertir la defensa del Nàstic en la millor de la Primera Federació, formant un sòlid triangle defensiu al costat de Pablo Trigueros i Alberto Varo. Després del tràgic desenllaç contra el Málaga, partit en què va ser expulsat i va rebre una dura sanció, la seva renovació amb el club grana no es va concretar i va acabar signant per l'Intercity. Aquesta temporada, un cop complerta la sanció, ha disputat 16 partits en un equip que ha finalitzat com a cuer del grup 2.