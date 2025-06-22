Futbol
La Marea Grana ja posa rumb a Zubieta per la gran final
Centenars de nastiquers ja viatgen cap a Sant Sebastià per donar suport al Nàstic en la final del play-off d’ascens a Segona A contra la Real Sociedad B
Els aficionats del Gimnàstic de Tarragona ja estan en marxa cap a Sant Sebastià per viure en directe la gran final del play-off d’ascens a Segona Divisió A, que enfrontarà el conjunt grana amb la Real Sociedad B aquesta tarda a Zubieta.
Aquest diumenge al matí, fins a sis autocars carregats de nastiquers han sortit des del Camp de Mart i el Nou Estadi Costa Daurada per començar el viatge cap al País Basc. S’hi sumaran també centenars d’aficionats que hi arribaran en vehicles particulars, configurant una autèntica marea grana que omplirà Zubieta de suport tarragoní.
L’arribada està prevista a les 18 hores, i minuts després, a les 18.15 h, s’ha convocat a tots els seguidors al punt d’accés a les instal·lacions per donar la benvinguda a l’equip a les 18.30 h.
A més, el club ha organitzat un Espai Nàstic a Sant Sebastià, amb una Fan Zone ubicada a Bugatti Erretegia, als voltants de Zubieta. Aquest espai permetrà que tots els nastiquers sense entrada puguin seguir el partit en una gran pantalla, compartir la prèvia i animar el Nàstic des del cor de la ciutat.
A més, a Tarragona el partit es podrà veure des de la pantalla gegant instal·lada al Parc del Francolí. A banda de la pantalla gegant, Tarragona Esports, Tarragona Ràdio i el Gimnàstic de Tarragona, organitzen de nou l’Espai Nàstic amb diverses activitats prèvies que començaran a les 18 hores fins que comenci el partit, a les 20 h.
Es tornarà a comptar amb una fan zone on tothom qui vulgui es podrà pintar la cara amb els colors de l'equip tarragoní i un photocall amb la silueta d'un jugador del Nàstic.