Nàstic
L'últim partit de 'play-off 'del Nàstic es podrà veure en pantalla gegant
L'activitat a l'Espai Nàstic, al Parc Francolí, començarà a les 18 hores
L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, torna a instal·lar la pantalla gegant pel partit de tornada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió a l'Espai Nàstic, al Parc del Francolí. Després de reunir més de 5.000 persones el passat 7 de juny, aquest diumenge 22 de juny els tarragonins i tarragonines podran tornar a seguir en directe el partit de tornada del Nàstic contra la Real Sociedad B a Zubieta, acompanyant l'equip en l'últim partit de la temporada.
A banda de la pantalla gegant, Tarragona Esports, Tarragona Ràdio i el Gimnàstic de Tarragona, organitzen de nou l’Espai Nàstic amb diverses activitats prèvies que començaran a les 18 hores fins que comenci el partit, a les 20 h. Es tornarà a comptar amb una fan zone on tothom qui vulgui es podrà pintar la cara amb els colors de l'equip tarragoní i un photocall amb la silueta d'un jugador del Nàstic.
L'Espai Nàstic també disposarà d'un Punt Lila i Arc Iris de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ amb l'objectiu d'informar i assessorar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques.