Final: Derrota contundent al Nou Estadi
Nàstic
Pablo (81')
1
3
Real Sociedad B
Gorosabel (17'), Mikel (60') Carrera (90')
Derrota contundent al Nou Estadi.
Carrera sentència
Passada en profunditat a Carrera. Aquest regateja a un Dufur extremadament tou, després salva el tir a un Rebollo vençut i sentència amb l'1-3.
Gol de la Real Sociedad B
CONCHA!
Rematada des de la frontal que atura Arana.
Així ha celebrat l'afició el gol de Pablo
Set minuts d'afegit
El partit acabarà al 97'.
Canvi del Sanse
Entren Lebarbier i Guibelande per Carbonell Rodríguez.
Miracle per la banda dreta
Passada en profunditat de Dufur que Migue Leal caça a la línia de fons. Envia el centre al primer pal i allà està el de sempre, Pablo Fernández, per rematar al primer pal de cap i posar l'1-2 de l'esperança.
GOOOOOOOL DE PABLO
El Nàstic ho intenta
Pablo engalta un refús, però la pilota no travessa un mar de cames.
Canvi del Nàstic
Entra Álex Jiménez per Antoñín.
Canvi del Sanse
Entren Carrera i Ramírez per Astiazarán i Orobengoa.
Canvi del Nàstic
Entra David Concha per Víctor Narro.
Nou error
Passada en profunditat que atrapa Balda sense ningú que l'aturi. El lateral s'endinsa dins de l'àrea i xuta. Rebollo atura el tir, però Rodríguez caça el refús per posar el 0-2.
El segon de la Real Sociedad B
Montalvo fora per què?
El migcampista de Riudoms era un dels millors del partit, però Luis César l'ha retirat després d'una gran acció per aturar un contraatac.
Canvi de la Real Sociedad B
Marxa Gorosabel i entra Marchal.
Canvis del Nàstic
Entren Jaume Jardí i Óscar Sanz per Marc Montalvo i Roberto Torres
Pablo!
Centre al segon pal d'un córner que remata Pablo tot sol, però sense potència. Atura Arana.
Pablo força el córner
Arrencada de Migue Leal i Pablo atrapa la passada en profunditat per forçar un córner.
Comença la segona meitat!
Toca la pilota el Sanse.
Descans
Un error defensiu condemna el Nàstic.
Les agafades estan permeses
Sembla que les regles del futbol han canviat. Les agafades de qualsevol manera de la samarreta estan permeses i no són falta, sempre que siguin sobre Pablo.
Targeta groga per a la Real Sociedad B
La veu Balda per aturar el contraatac de Víctor Narro.
Poc encert de Roberto Torres
Encara no ha fet una centrada bona el migcampista.
Doble córner
El Nàstic busca l'empat amb tot, però no té encert.
Pausa d'hidratació
Temps mort. Toca que Luis César sacsegi l'equip, perquè l'atac no funciona.
De nou Antoñín!
Córner al segon pal i remat d'Antoñín amb el peu que atura Arana.
Atura Rebollo
Error d'Enric Pujol, pispa la pilota la Real Sociedad B i Rebollo ha d'actuar per evitar el gol d'Orobengoa.
Ara Pablo!
Narro roba una pilota i fa la passada a Pablo, però un defensa bloca el tir.
La té Antoñín!
Passada filtrada de Pablo i Antoñín es gira i prova el tir. Arana l'atura.
El Nàstic està col·lapsat
No sap per on atacar el Nàstic. El dibuix de Luis César no està funcionant, com a la primera part contra el Real Murcia. Ni Narro per la dreta ni Antoñín a la banda. Roberto Torres no està inspirat.
Targeta groga per a la Real Sociedad B
La veu Gorosabel.
La Real Sociedad B frega el segon
Passada en profunditat de nou a l'esquena de la defensa del Nàstic. Per sort, el tir creuat Astiazarán surt fora.
Error defensiu
Error gravíssim del Nàstic. Pilotada per darrere de la defensa grana. Mala ssortida de Rebollo i ningú tapa a Gorosabel. Dufur falla en la marcada i Rebollo en la sortida.
Gol de la Real Sociedad B
Moment de la Real Sociedad B
Desperta el filial i comença la lluita dels duels. El Nàstic no es fa enrere.
Antoñín!
Galopada descomunal del davanter per guanyar el duel i centrar a l'àrea. Ningú pot rematar.
El Nàstic comença fort
Intensitat en els primers minuts i domini del Nàstic.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Això ja està a punt de començar
Sort a tothom que segueix aquest minut a minut. Salutacions i molta sort!
El Nou Estadi ja bull
El partit està a punt de començar i el Nou Estadi es continua omplint. Això sí, la festa al Nou Estadi ja ha començat i tothom tracta els nervis com pot.
Així ha sigut la rebuda
Nàstic
Així ha sigut la rebuda del Nàstic des de dins
Arnau Montreal Quesada
Banqueta visitant
Zango (ps), Astigarraga, lebarbier, Guibelalde, Ramírez, Marchal, Merino, Agote, Osazuwa, Carrera, Garro i Ropero.
Banqueta grana
Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Óscar Sanz, Antonio Leal, Álex Jiménez, David Concha i Agus.
Onze de la Real Sociedad B
Egoitz Arana, Rupérez, Peru Rodríguez, Beitia, Balda, Gorosabel, Carbonell, Eder Garcia, Astiazarán, M Rodríguez i Orobengoa.
Onze del teu Club Gimnàstic
Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Roberto Torres, Víctor Narro, Antoñín i Pablo Fernández.
El Nàstic-Real Sociedad B està a punt de començar!
Això és una final. Si més no, el primer pas d'una final a dos partits. Però és el més important, perquè també és el darrer duel al Nou Estadi de la temporada. El conjunt grana torna a estar a dos passos del cel i vol tornar per la porta gran deixant l'eliminatòria a favor. Al davant està la Real Sociedad B, un 'miura' com va dir Luis César. El Nou Estadi es comença a omplir.