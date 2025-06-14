Diari Més

Així ha sigut la rebuda del Nàstic des de dins

Els jugadors han travessat un mar d'ànims de color grana en arribar a l'estadi

Imatge de la rebuda dels jugadors al Nou Estadi

Imatge de la rebuda dels jugadors al Nou EstadiAndrés Álvarez

Els aficionats del Nàstic no van faltar a la crida del club i van ser presents per rebre als seus gladiadors quan entraven a l'arena. No es va poder moure ningú als voltants del Nou Estadi, només es veia una marea grana que animava als seus.

La rebuda dels jugadors des de dins

Tots els jugadors van rebre els ànims dels aficionats. El Nou Estadi promet ser una caldera. El partit està a punt de començar.

