Futbol
Així ha sigut la rebuda del Nàstic des de dins
Els jugadors han travessat un mar d'ànims de color grana en arribar a l'estadi
Els aficionats del Nàstic no van faltar a la crida del club i van ser presents per rebre als seus gladiadors quan entraven a l'arena. No es va poder moure ningú als voltants del Nou Estadi, només es veia una marea grana que animava als seus.
Tots els jugadors van rebre els ànims dels aficionats. El Nou Estadi promet ser una caldera. El partit està a punt de començar.