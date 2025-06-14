Futbol
Exhaurides les últimes 100 entrades per al Nàstic-Real Sociedad B
Les localitats retornades per la Reial Societat B s’han venut ràpidament, completant el ple al Nou Estadi per al partit d’aquest vespre
Les 100 entrades que la Reial Societat havia retornat per al partit d’aquest dissabte al Nou Estadi Costa Daurada ja s’han esgotat. El Nàstic les ha posat a la venda aquest mateix dissabte al matí, a partir de les 10 h, al punt d’atenció al soci, ubicat a la Botiga del club.
Cap al migdia, el club ha anunciat a través de la xarxa X que ja no quedaven localitats disponibles amb un missatge clar: «Sold out total». Francisco Javier Gómez ha estat l’últim aficionat a aconseguir-ne una.
Les entrades, de 20 euros, corresponien a la zona de Preferent Superior. En total, la Reial Societat disposava de 300 localitats per a l’afició visitant, de les quals n’ha retornat un terç.
L’expectació per aquest partit al Nou Estadi Costa Daurada és màxima. El Nàstic hi torna aquest dissabte a les 20.30 h per última vegada aquesta temporada amb l’objectiu de donar el primer pas cap a l’ascens.
Arnau Montreal Quesada