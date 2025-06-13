Futbol
El Nàstic es prepara per donar el primer pas cap al cel contra la Real Sociedad B
El conjunt grana rebrà demà al filial basc per disputar el primer partit de la final del play-off en un Nou Estadi ple
Dos passets més. El Nàstic de Tarragona torna aquest dissabte a les 20.30 hores al Nou Estadi Costa Daurada una última vegada aquest curs amb l’objectiu de donar el primer pas cap al cel. El conjunt grana s’ha guanyat tornar a afrontar una darrera batalla per l’ascens un any després. Ara, el darrer contrincant és la Real Sociedad B.
El conjunt de Luis César canviarà totalment de rival per aquesta final. Passarà d’enfrontar-se a un rival històric i amb necessitat per l’ascens amb un miler d’aficionats desplaçats a Tarragona, a enfrontar-se a un filial ple de joves jugadors amb molt de talent i poc a perdre, sense la pressió d’una ciutat esperant celebrar un ascens.
El tècnic grana buscarà de nou ser fidel a l’estil que ha imposat en aquests quatre partits a les regnes. El Nàstic buscarà portar la batuta de l’encontre i controlar el duel fins a trobar una oportunitat. L’objectiu no és un altre que fer una bona mossegada al seu rival al Nou Estadi per marxar amb més tranquil·litat i menys necessitat a Zubieta. A més, s’ha de tenir en compte que el Nàstic necessita guanyar un dels dos partits perquè, sent el cinquè classificat, l’empat sempre beneficiarà al seu rival.
Aquest serà la primera vegada que Luis César s’enfrontarà contra un filial aquesta temporada. L’equip de Iosu Rivas no posarà les coses fàcils al Nàstic. En la roda de premsa prèvia al partit, l’entrenador basc va assegurar que «arribem a la final amb l’equip endollat i molt il·lusionat de cara al partit». A més, va assenyalar que «anirem a Tarragona a treure un bon resultat i no pensem mai en un possible empat al final dels dos partits».
No ha estat fàcil
El Nàstic de Tarragona s’ha enfrontat en dues ocasions aquesta temporada contra la Real Sociedad B. Malgrat que els resultats van ser positius per als grana, la realitat és que cap dels dos partits va ser senzill.
En el primer al Nou Estadi el Sanse va plantar cara ben aviat. Jon Balda es va escapar de la seva marca al minut 3 per marcar el 0-1. El Nàstic va haver de remar i Antoñín Cortés va ser l’encarregat de completar la remuntada amb dues grans actuacions individuals.
A Zubieta, la igualtat va ser més evident i només l’entrada de Migue Leal va capgirar la balança per als grana. David Concha va fer màgia per colpejar primer, però Goti va igualar el marcador amb una rematada des de la frontal de l’àrea. Això sí, en cas de repetir aquests resultats, el Nàstic pujaria de categoria.
Un mateix estil
Malgrat el canvi d’entrenador a la banqueta del Sanse amb l’entrada de Iosu Rivas per Sergio Francisco, el filial basc manté el mateix estil. El Nàstic es pot esperar una Real Sociedad B amb un joc molt vertical en el qual brillen el talent individual dels seus jugadors. La velocitat i els duels és l’especialitat dels seus extrems, però també destaquen pel seu potencial des de la distància, convertint-se en un dels equips que més marquen des de fora de l’àrea.
El davanter Arkaiz Mariezkurrena i el porter Aitor Fraga seran baixes sensibles per al filial basc, però l’equip no quedarà rom. Álex Marchal, fill de l’exjugador grana Ismael Irurtzun, és l’amo de la banda esquerra i combina amb Balda per formar un carril amb dues amenaces. Iñaki Rupérez, lateral dret, també té la mateixa profunditat per la banda. De fet, enguany ha marcat un total de cinc dianes. A la rereguarda, Beitia i Peru Rodríguez s’han mantingut estables al llarg de la temporada, malgrat que van ser protagonistes en negatiu en el gol del Mérida.
El Nàstic, amb tot
El Nàstic de Luis César arriba al duel amb totes les armes a la seva disposició. De moment, el tècnic gallec sempre ha preparat una sorpresa a cada onze inicial. A l’anada contra el Murcia, Pablo Fernández va ser a la banqueta i, a la tornada, li va tocar a un altre fix com és Óscar Sanz, que no va disputar ni un sol minut. Això sí, jugadors com Dani Rebollo a la porteria i Enric Pujol i Unai Dufur a l’eix de la defensa es mantindran a l’onze.
Amb el Nou Estadi ple al seu costat, el Nàstic es prepara per donar el primer pas de camí al cel.