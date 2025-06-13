Roda de Premsa
Luis César: «El 80% dels jugadors de la Real B jugaran a Primera o Segona els pròxims anys»
El tècnic grana avisa del nivell d’un rival que considera un «equipàs», però reivindica la il·lusió i responsabilitat del vestidor i es mostra convençut que «ascendirem»
Luis César ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a l'anada de la gran final del play-off per l'ascens davant de la Real Sociedad B. El Nou Estadi serà l'escenari del primer equip entre els granes i els bascs per l'anhelat objectiu. El partit es disputarà demà disaabte a partir de les 20:30 hores.
Com està l’equip?
«Els jugadors estan en el punt idoni de preocupació, estrès, ansietat, ganes i il·lusió. Tot això fa que estiguin desitjant competir. Els veig bé, conscients de la responsabilitat d’aquesta final, amb incertesa però amb força i ganes de donar el millor d’ells mateixos.»
Quin pes tindran els nervis en aquest partit?
Controlar les emocions és vital, tant al futbol com a la vida. En partits de màxima responsabilitat, el control emocional és clau. Si no ets moderat, estàs condemnat al fracàs. Cal gestionar bé les emocions per estar centrats.
Has comentat que vols un Nàstic que faci una passa endavant però sense perdre el control, no?
«Després de cada partit sempre busco el que no m’ha agradat. Encara que guanyem 3-0, em fixo en el que es pot millorar. Així soc jo: em dedico a buscar les misèries del meu equip. Les coses bones ja les sé, me les diuen i les llegeixo; el que m’interessa són les dolentes per seguir millorant.»
Com influeix la pressió en un Nàstic contra una Real B que té menys pressió?
«Tots tenen pressió. A la Real Sociedad B hi ha joves amb projecció, que saben que un ascens els pot donar més diners, prestigi i primes. Tenen fam i motivació. I venen aquí a guanyar. No vénen de passeig. És un equip que ha fet una gran lliga, és el menys golejat i ha golejat diversos rivals. Ens enfrontem a un equip molt potent.»
Els partits de lliga contra la Real B us donen un plus de confiança?
«Són una referència, però això és gairebé una altra competició. Un partit de lliga al febrer no té res a veure amb una final. Les circumstàncies són diferents, els jugadors han canviat, l’emoció és diferent. No hi ha dos partits iguals.»
Espera una eliminatòria més oberta que contra el Múrcia?
«No. La Real Sociedad B ha golejat molts rivals i és molt difícil fer-los un gol. És l’equip menys golejat. Són joves, però molt bons, i el 80% jugaran a Primera o Segona Divisió els pròxims anys.»
És més important que mai el partit al Nou Estadi?
«És molt important. És el penúltim partit de la temporada. Intentarem guanyar i fer-ho pel màxim de gols possible. Però després encara quedarà el partit de tornada. Posarem tot el nostre afany, les nostres eines i anirem a la guerra.»
Quin és el teu pla de partit?
« Ser estables, tant amb pilota com sense. Sense pilota, hem de ser compactes i evitar que ens facin mal. Amb pilota, hem de tenir progressió i danyar el rival. Sabem que hi haurà moments per patir, però hem d’estar preparats. Del partit a Múrcia hem après molt. En futbol o guanyes o aprens.»
Quin és el ‘feeling’ que perceps de Tarragona?
«La ciutat està molt emocionada. 15.000 persones al camp vol dir 15.000 famílies parlant del Nàstic cada dia. Som conscients de la responsabilitat i volem donar-los aquesta alegria, perquè un ascens seria bo per a tothom a nivell econòmic i social.»
Veus similituds amb l’ascens a Primera de fa 20 anys?
«No s’assembla gens. Ara hi ha molta més massa social. Abans omplíem el camp a Primera; ara l’omplim a Primera RFEF. Crec que les xarxes socials han tingut molta influència en aquest creixement. El Nàstic d’ara té una afició de Primera encara que estiguem dues categories més avall.»
Ha aparegut el fantasma de Màlaga dins el vestidor?
«No. El partit de Màlaga és passat. Ara toca centrar-nos en el present, en la Real Sociedad B i amb la nostra afició.»
És crucial el factor afició al Nou Estadi?
«Depèn de cada jugador. Cadascú gestiona la pressió de manera diferent. Alguns la transformen en motivació, altres en preocupació o por. Els jugadors de la Real també tenen experiència i acabaran jugant en estadis grans. Però per ascendir cal guanyar bons equips, i ens enfrontem a un gran rival.»
Espera una Real que pressioni més amunt que el Murcia?
« Sí, pressionaran. Ells saben el que vam fer i nosaltres sabem el que ells saben. Farem coses diferents perquè no sàpiguen el que farem. És un joc tàctic constant.»
Si el Nàstic no puja serà un fracàs?
«No penso en fallar. Penso que ascendirem. Si lamentablement no ho aconseguim, ja en parlarem. Però ara no cal atreure el mal.»