Final: Victòria del Nàstic! VICTÒRIA D'HEROIS

escudo real murcia

Real Murcia

Finalitzat

0

1

escut nastic

Nàstic

Pablo (59')

Àrbitre: Alonso De Ena Wolf (aragonès)
El Real Murcia-Nàstic

El Real Murcia-Nàstic

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

FINAL

VICTÒRIA DEL NÀSTIC. A LA FINAL

Córner del Murcia

Puja el porter.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Ander Gorostidi

Cinc minuts d'afegit

Canvi del Nàstic

Marxa Antoñín i entra Antonio Leal.

Rebollada de manual!

GRANDÍSSIMA ACTUACIÓ del porter grana. Treu els dos córners.

Ocasió clara per al Murcia

Centre al segon pal que Rebollo aturada de miracle.

Toca patir

El Nàstic aguanta com pot els atacs d'un Murcia cada vegada més desesperat.

Canvi del Murcia

Entra Cadorini i Juan Carlos Real per  Pedro Benito i Yriarte.

Canvi del Nàstic

Entra Marc Fernández i Álex Jiménez per Narro i Pablo,.

Pausa d'hidratació

Moment per refrescar el cos i les idees.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Rebollo per perdre temps.

Canvi del Murcia

Entren Isi i Carlos Rojas i marxen Moha i Alcaina.

El Nàstic té el segon!

Contraatac de llibre de Víctor Narro i Pablo, però un defensa talla l'última passada i evita el tir de Narro.

Ho celebra el Francolí!

El Parc Francolí celebrant el gol

El Parc Francolí celebrant el gol

Canvi del Murcia

Entra Toral per Burón.

Canvi del Nàstic

Entra Jaume Jardí per Roberto Torres.

PABLO FERNÁNDEZ EL XÈRIF

Centre lateral de Narro després d'una gran transició que remata Pablo boca de canó al segon pal.

GOL DEL NÀSTIC

Nou córner per al Murcia

Centre al primer pal que atrapa Rebollo.

Mateix guió

El Nàstic manté el partit lent i amb domini, però sense ocasions.

Comença el segon temps

Mou la pilota el Nàstic.

Descans

Màxima tensió a la primera meitat. Xoc de plantejaments que deixa l'empat en el marcador.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Unai Dufur.

Targeta groga per al Murcia

La veu Flakus.

Molt bé Dufur

Bon partit del central. S'anticipa i és valent en la sortida de la pilota.

Córner per al Murcia

La centrada al segon pal la refusa el Nàstic. Partit tens.

Primer córner grana

S'aproxima el Nàstic però no aconsegueix rematar.

Montalvo!

Entra fort el migcampista per a guanyar la posició. Està molt bé el de Riudoms.

Narro per la dreta està desaprofitat

No aconsegueix brillar l'estrella grana. La dreta no és la seva millor posició i es frustra amb cada error.

Pausa per hidratació

Tot un temps mort del bàsquet. A la megafonia anuncien que hi ha 31.003 espectadors a l'estadi.

Quart córner del Murcia

Ve forçat per Roberto Torres. El remat al primer pal l'atrapa Rebollo. Molt atent el porter.

Pas endavant del Nàstic

Control de pilota i jugant amb el temps. Posa neguitós la grada.

Targeta groga per al Murcia

La veu Moha.

El Nàstic juga amb el temps

El conjunt grana és qui ha de guanyar, però vol fer el partit llarg i controla la pilota sense forçar gaire. Deixa passar el temps i buscar el seu moment.

Targeta groga per al Murcia

La veu Alberto per entrar per darrere a Roberto Torres.

Domini murcià

El Nàstic amb prou feines pot superar el mig del camp. El Murcia, esperonat pels seus, domina.

El Murcia prem l'accelerador

Errada en la sortida de la pilota d'Enric Pujol provoca un tir que Rebollo atura. Ara, en el segon córner del Murcia, una pilota morta al segon pal provoca un segon esglai. El Nàstic treu el perill en el tercer.

I la té el Murcia!

Error defensiu del Nàstic. Doble 'misto' per refusar la pilota i Moha la rep dins de l'àrea. Per sort, també falla l'ocasió clara.

El Murcia espera al darrere

El Nàstic toca al mig del camp sense oposició. El Murcia no pressiona ara, queda al darrere i espera la seva oportunitat.

Calma, toc i pressió

Primers minuts neguitosos. El Nàstic vol calmar el partit contra un Murcia que està esperonat per la seva afició i més agressiu.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic

El partit està a punt de començar!

Sort a tothom amb els nervis. Això comença. FINS AL FINAL!

 Nervis al Parc Francolí

Ja queda poc per començar. El Parc Francolí s'omple i hi ha nervis!

Nervis al Parc Francolí de l'afició grana

El Real Murcia, amb dos davanters

Aposta més ofensiva de Fran Fernández. Repeteix l'onze de Tarragona però afegeix una variable: Raul Alcaina. Aquest segon punta cambia l'esquema a un 4-4-2 més ofensiu que pretén guanyar davant dels seus.

Luis César amb tot i amb l'absència d'Óscar Sanz

Moviments a l'onze de Luis César. Pablo i Antoñín formen la dupla d'atac i Montalvo substitueix a l'onze un (fins ara) insubstituïble Óscar Sanz. Enric Pujol repeteix a l'onze titular.

Banqueta del Real Murcia

Iker Piedra (ps), Mier, Jaso, Isi, Pedro León, Boateng, Rojas, Juan Carlos Real, Antonio Toral, Ian Forns, Cadorini i Palmberg.

El Parc Francolí també s'està omplint

El Parc Francolí es comença a omplir!

El Parc Francolí es comença a omplir!

Banqueta grana

Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Óscar Sanz, Antonio Leal, Alex Jiménez, David Concha i Agus.

L'afició del Nàstic està present a l'Enrique Roca

L'afició del Nàstic a l'estadi Enrique Roca

Onze del Real Murcia

Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Esteban Saveljich, Kike Cadete, Moha, Yriarte, Loren Burón, Pedro Benito, Alcaina i Flakus.

Onze del TEU club Gimnàstic!

Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Víctor Narro, Roberto Torres, Antoñín i Pablo Fernández.

Així ha sigut l'arribada de l'equip

El Real Murcia Nàstic està a punt de començar!

Arriba l'hora de la veritat. Partit clau. El Nàstic de Tarragona s'enfronta al Real Murcia amb una única opció: la victòria. No serà fàcil, les estadístiques com a visitant no acompanyen, però el Murcia tampoc ha demostrat ser el millor local. Això sí, avui estarà acompanyat de més de 30.000 persones al camp.

