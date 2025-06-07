Futbol
Final: Victòria del Nàstic! VICTÒRIA D'HEROIS
Real Murcia
Finalitzat
0
1
Nàstic
Pablo (59')
FINAL
VICTÒRIA DEL NÀSTIC. A LA FINAL
Córner del Murcia
Puja el porter.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Ander Gorostidi
Cinc minuts d'afegit
Canvi del Nàstic
Marxa Antoñín i entra Antonio Leal.
Rebollada de manual!
GRANDÍSSIMA ACTUACIÓ del porter grana. Treu els dos córners.
Ocasió clara per al Murcia
Centre al segon pal que Rebollo aturada de miracle.
Toca patir
El Nàstic aguanta com pot els atacs d'un Murcia cada vegada més desesperat.
Canvi del Murcia
Entra Cadorini i Juan Carlos Real per Pedro Benito i Yriarte.
Canvi del Nàstic
Entra Marc Fernández i Álex Jiménez per Narro i Pablo,.
Pausa d'hidratació
Moment per refrescar el cos i les idees.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Rebollo per perdre temps.
Canvi del Murcia
Entren Isi i Carlos Rojas i marxen Moha i Alcaina.
El Nàstic té el segon!
Contraatac de llibre de Víctor Narro i Pablo, però un defensa talla l'última passada i evita el tir de Narro.
Ho celebra el Francolí!
Canvi del Murcia
Entra Toral per Burón.
Canvi del Nàstic
Entra Jaume Jardí per Roberto Torres.
PABLO FERNÁNDEZ EL XÈRIF
Centre lateral de Narro després d'una gran transició que remata Pablo boca de canó al segon pal.
GOL DEL NÀSTIC
Nou córner per al Murcia
Centre al primer pal que atrapa Rebollo.
Mateix guió
El Nàstic manté el partit lent i amb domini, però sense ocasions.
Comença el segon temps
Mou la pilota el Nàstic.
Descans
Màxima tensió a la primera meitat. Xoc de plantejaments que deixa l'empat en el marcador.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Unai Dufur.
Targeta groga per al Murcia
La veu Flakus.
Molt bé Dufur
Bon partit del central. S'anticipa i és valent en la sortida de la pilota.
Córner per al Murcia
La centrada al segon pal la refusa el Nàstic. Partit tens.
Primer córner grana
S'aproxima el Nàstic però no aconsegueix rematar.
Montalvo!
Entra fort el migcampista per a guanyar la posició. Està molt bé el de Riudoms.
Narro per la dreta està desaprofitat
No aconsegueix brillar l'estrella grana. La dreta no és la seva millor posició i es frustra amb cada error.
Pausa per hidratació
Tot un temps mort del bàsquet. A la megafonia anuncien que hi ha 31.003 espectadors a l'estadi.
Quart córner del Murcia
Ve forçat per Roberto Torres. El remat al primer pal l'atrapa Rebollo. Molt atent el porter.
Pas endavant del Nàstic
Control de pilota i jugant amb el temps. Posa neguitós la grada.
Targeta groga per al Murcia
La veu Moha.
El Nàstic juga amb el temps
El conjunt grana és qui ha de guanyar, però vol fer el partit llarg i controla la pilota sense forçar gaire. Deixa passar el temps i buscar el seu moment.
Targeta groga per al Murcia
La veu Alberto per entrar per darrere a Roberto Torres.
Domini murcià
El Nàstic amb prou feines pot superar el mig del camp. El Murcia, esperonat pels seus, domina.
El Murcia prem l'accelerador
Errada en la sortida de la pilota d'Enric Pujol provoca un tir que Rebollo atura. Ara, en el segon córner del Murcia, una pilota morta al segon pal provoca un segon esglai. El Nàstic treu el perill en el tercer.
I la té el Murcia!
Error defensiu del Nàstic. Doble 'misto' per refusar la pilota i Moha la rep dins de l'àrea. Per sort, també falla l'ocasió clara.
El Murcia espera al darrere
El Nàstic toca al mig del camp sense oposició. El Murcia no pressiona ara, queda al darrere i espera la seva oportunitat.
Calma, toc i pressió
Primers minuts neguitosos. El Nàstic vol calmar el partit contra un Murcia que està esperonat per la seva afició i més agressiu.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic
El partit està a punt de començar!
Sort a tothom amb els nervis. Això comença. FINS AL FINAL!
Nervis al Parc Francolí
Ja queda poc per començar. El Parc Francolí s'omple i hi ha nervis!
El Real Murcia, amb dos davanters
Aposta més ofensiva de Fran Fernández. Repeteix l'onze de Tarragona però afegeix una variable: Raul Alcaina. Aquest segon punta cambia l'esquema a un 4-4-2 més ofensiu que pretén guanyar davant dels seus.
Luis César amb tot i amb l'absència d'Óscar Sanz
Moviments a l'onze de Luis César. Pablo i Antoñín formen la dupla d'atac i Montalvo substitueix a l'onze un (fins ara) insubstituïble Óscar Sanz. Enric Pujol repeteix a l'onze titular.
Banqueta del Real Murcia
Iker Piedra (ps), Mier, Jaso, Isi, Pedro León, Boateng, Rojas, Juan Carlos Real, Antonio Toral, Ian Forns, Cadorini i Palmberg.
El Parc Francolí també s'està omplint
Banqueta grana
Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Óscar Sanz, Antonio Leal, Alex Jiménez, David Concha i Agus.
L'afició del Nàstic està present a l'Enrique Roca
Onze del Real Murcia
Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Esteban Saveljich, Kike Cadete, Moha, Yriarte, Loren Burón, Pedro Benito, Alcaina i Flakus.
Onze del TEU club Gimnàstic!
Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Víctor Narro, Roberto Torres, Antoñín i Pablo Fernández.
Així ha sigut l'arribada de l'equip
Nàstic
El Nàstic arriba a l'estadi Enrique Roca
Arnau Montreal Quesada
El Real Murcia Nàstic està a punt de començar!
Arriba l'hora de la veritat. Partit clau. El Nàstic de Tarragona s'enfronta al Real Murcia amb una única opció: la victòria. No serà fàcil, les estadístiques com a visitant no acompanyen, però el Murcia tampoc ha demostrat ser el millor local. Això sí, avui estarà acompanyat de més de 30.000 persones al camp.