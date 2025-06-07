Futbol
El Nàstic arriba a l'estadi Enrique Roca
El bus ha estat rebut per l'afició grana desplaçada
L'afició del Nàstic va estar preparada per a la rebuda del seu equip a les portes de l'estadi Enrique Roca. Van haver de cridar de valent per superar a l'afició local, però els grana van estar allà per saludar als seus jugadors.
Els cinc autocars de la Marea Grana van arribar poc de mitja hora abans dels jugadors a l'estadi i van tenyir d'un grana especial els voltants de l'Enrique Roca. En el moment de la rebuda, els jugadors van picar a la finestra per saludar els aficionats.