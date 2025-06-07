Diari Més

Futbol

El Nàstic arriba a l'estadi Enrique Roca

El bus ha estat rebut per l'afició grana desplaçada

El bus del Nàstic arribant

El bus del Nàstic arribantDiari Més

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

L'afició del Nàstic va estar preparada per a la rebuda del seu equip a les portes de l'estadi Enrique Roca. Van haver de cridar de valent per superar a l'afició local, però els grana van estar allà per saludar als seus jugadors.

La rebuda dels aficionats del Nàstic

Els cinc autocars de la Marea Grana van arribar poc de mitja hora abans dels jugadors a l'estadi i van tenyir d'un grana especial els voltants de l'Enrique Roca. En el moment de la rebuda, els jugadors van picar a la finestra per saludar els aficionats.

tracking