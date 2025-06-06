Diari Més

Luis César: «No m’agraden els partits d’handbol jugats amb els peus. Volem anar a pel partit, però amb control»

El tècnic del Nàstic analitza la tornada contra el Múrcia, admet que faran ajustos respecte a l’anada i recorda que «és una final a cara o creu»

El tècnic del Nàstic, Luis César en el partit de la seva estrena al Nou Estadi contra l’Arenteiro. NàsticNàstic/Joan Carles Borrachero

Luis César ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la crucial tornada de la semifinal de Play-off d'ascens a Múrcia. Amb un resultat d'1-1 a l'anada, l'equip s'ho juga tot a cara o creu en un partit que està obligat a guanyar davant de 30.000 espectadors entre els quals hi haurà un miler de desplaçats des de Tarragona. El partit es disputarà demà dissabte a les 20:30 a l'estadi Antonio Roca.

Com viu l’equip aquestes hores prèvies?

«El vestidor sap que estem vivint els dies previs a una final. Hi ha il·lusió, ganes, però també incertesa i una mica d’ansietat positiva. Tots estem molt compromesos amb la causa. Els jugadors, el club i la ciutat ens juguem molt, i som conscients de la responsabilitat que això implica. Volem donar la nostra millor versió. Tenim un objectiu comú molt clar: el millor per al club.»

Quin tipus de partit espera?

«Un partit en què els dos equips buscaran el mateix: passar l’eliminatòria. Ens coneixem bé, ells ens han vist i nosaltres a ells. Tindran el seu pla i nosaltres el nostre. És una final, i al final del partit uns estaran contents i altres tristos. Esperem que siguem nosaltres els que sortim contents cap a les 22.00 h o les 22.30 h si hi ha pròrroga.»

Veurem un Nàstic diferent?

«Sí. Hem après del partit d’anada. Hi va haver aspectes que no vam fer bé i els hem de corregir, i n’hi ha d’altres que sí que van funcionar i que hem de conservar. Hem analitzat les errades i crec que estarem millor a Múrcia. El futbolista aprèn veient-se, no només escoltant, i ho hem treballat intensament aquests dies.»

Prefereix un partit obert o un controlat?

«M’agrada el futbol amb control i progressió. No vull un partit d’‘handbol jugat amb els peus’, d’àrea a àrea. Cal trobar l’equilibri: ni només tenir la pilota sense atacar, ni només atacar sense control. Tots dos equips aniran pel partit des del minut 1. A ells els val l’empat després de 120 minuts; a nosaltres, només fins al minut 90. Així que sortirem a guanyar des del principi.»

Espera un Múrcia molt intens a l’inici?

«Sí, segur. Sortiran amb molta energia, intentant connectar amb la seva afició. I nosaltres hem de sortir igual: amb intensitat, amb passió, amb el ganivet entre les dents. És una semifinal i tothom vol donar-ho tot.»

El factor camp pot ser un arma de doble tall?

«En el futbol ho hem vist tot: camps plens on el favorit guanya i camps plens on el favorit perd. Nosaltres hem de centrar-nos en el joc. Els aficionats no juguen. Som 11 contra 11, amb un àrbitre. Ells intentaran trobar les nostres debilitats i nosaltres les seves. El públic pot ajudar, però no juga. Aquesta ha de ser la nostra mentalitat.»

Ha pensat en la pròrroga?

«No. Jo no vull arribar-hi i estic segur que el Múrcia encara menys. Tots volem decidir-ho abans. És cert que a ells l’empat els val després de dues hores i a nosaltres no, però ningú no està pensant en allargar-ho. L’objectiu és guanyar en 90 minuts.»

Canviarà l’onze? Pot jugar amb dos davanters?

«Sí, podria ser. El context ha canviat. A l’anada vam afrontar un partit de 180 minuts. Ara només en queden 90 i és una final. És cara o creu. El que perdi se’n va de vacances. Per tant, l’alineació pot ser diferent. Aquest partit no té res a veure amb l’anterior.»

