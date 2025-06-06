Futbol
El Nàstic, a la conquesta de Múrcia per mantenir viu el somni de l’ascens
Al conjunt grana només li val la victòria en un estadi que espera amb 30.000 espectadors a la graderia
Matar o morir. Nedar o ofegar-se. No hi ha xarxa de seguretat. Aquestes són algunes de les frases que ha utilitzat Luis César per descriure el tram de la temporada. Ara, aquestes es fan realitat. El Nàstic de Tarragona afronta demà tota una final contra el Real Murcia. Als grana només els val la victòria per mantenir viu el somni de l’ascens i és hora de treure totes les armes per conquerir l’estadi Enrique Roca.
El conjunt murcià va esgarrapar un empat valuós al Nou Estadi. El passat dissabte, els de Fran Fernández van aterrar a Tarragona per fer brillar el seu estil defensiu en bloc baix i aprofitant els contraatacs dels seus jugadors de qualitat. Al Nàstic li va faltar atreviment, però va demostrar al segon temps que el Real Murcia no és un equip invencible.
L’estadi Enrique Roca es preveu amb 30.000 ànimes a la graderia i la pressió per l’ascens a la ciutat murciana també està a l’ordre del dia. Tot i que el fet de jugar a casa hauria de significar veure un Real Murcia més proactiu, el guió que s’espera en el partit serà similar al vist a Tarragona. Ningú vol cometre una errada i al Real Murcia li val l’empat per passar l’eliminatòria.
Trencar una maledicció
El Nàstic no necessita un miracle, només guanyar un partit. Amb tot, sí que haurà de trencar la maledicció d’aquest curs. Des de l’1 de febrer que el conjunt grana no venç a domicili. Llavors, va ser un 0-1 a Balaídos, un resultat que li valdria al Nàstic per passar a la final.
Luis César sap de ben cert aquest factor i mourà fitxes per liderar el joc de pressió que tindrà lloc durant tot el partit. S’esperen canvis a l’onze, sobretot amb l’aparició de Pablo Fernández, el pitxitxi grana. En defensa queda el dubte de la continuïtat d’Enric Pujol a l’eix. Dissabte passat va demostrar que és més que vàlid, però ara serà un escenari hostil.
Els perills del Real Murcia són clars. La velocitat de Pedro Benito i Loren Burón van fer mal en el partit d’anada, però la defensa grana ha de tenir controlat al davanter Flakus, que està en estat de gràcia a casa. Un miler d’aficionats acompanyarà a l’equip a Múrcia i un altre miler, com a mínim, serà al Parc Francolí per donar suport a distància. L’objectiu és el mateix, conquerir l’estadi Enrique Roca.