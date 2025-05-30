Futbol
Arriba l’hora de la veritat: el Nàstic reprèn el camí a Segona amb un Nou Estadi ple al costat
El Real Murcia arriba a Tarragona com el millor visitant i el flamant segon del grup 2
Per tots aquells que ja han estat i per tots els que vindran després. El Nàstic de Tarragona comença demà el seu camí a Segona contra el Real Murcia a les 18. 30 hores al Nou Estadi Costa Daurada. Els grana encetaran la darrera part d’un viatge que va començar fa un any, allà on va acabar l’anterior. Després de rebre una de les pitjors garrotades de la història, després d’aixecar-se en una temporada gens fàcil, ha arribat l’hora de la veritat.
El Real Murcia té unes virtuts que el converteixen en un rival temible. És el millor visitant de tota la categoria, és l’equip amb la defensa més segura i compta amb el talent i experiència suficients per assolir un ascens que, per a ells, és un deute històric.
Nàstic
L’afició, amb el Nàstic!
El conjunt murcià és un equip difícil de diagnosticar. Fran Fernández no és d’aquells entrenadors que tenen un onze fix i el ventall de possibilitats de la seva plantilla permet rotacions en totes les posicions. Amb tot, té figures potents que marquen les seves virtuts.
Giancarlo Gazzaniga, amb 15 porteries a zero, és un dels millors porters de la categoria. Va ser un reforç de Segona Divisió el darrer estiu i un dels protagonistes de la fortalesa defensiva del Murcia. A més, té dos escuders de primer nivell com és Alberto González i Esteban Saveljich com a centrals. Tots tres són els pilars de la rereguarda murciana. Els centrals són potents a l’hora de refusar centrades laterals i tenen la veterania necessària per treure de polleguera als seus davanters. A més, David Vicente per la dreta també destaca per el seu reforç en fase defensiva.
La seva punta de llança és David Flakus. El davanter eslovè, amb 7 gols en mitja temporada, arriba en estat de gràcia com a bon rematador. Lorén Burón i Pedro Benito solen ser els punyals per les bandes, però el veterà Pedro León apunta a no perdre’s la festa amb la seva experiència a l’hora de carregar el seu equip a l’esquena.
En línies generals, el Real Murcia és un equip compacte a nivell defensiu, un equip que té la tranquil·litat de gestionar els 90 minuts d’un partit per saber en quin moment colpejar. En aquest sentit, és un rival molt vertical i capaç de fer mal amb les poques ocasions que disposa sorgides pel talent individual dels seus homes. Aquest és el motiu perquè sigui el millor defensor i, alhora, el pitjor atacant dels equips que es troben en el play-off d’ascens.
Un Nàstic en ascens
El Real Murcia tindrà al seu davant el millor local de la categoria. El Nàstic també arriba al partit en una millora constant en el seu joc. Després de més de dues setmanes a les ordres de Luis César, el conjunt grana es mostra més compacte a la rereguarda sense perdre la pólvora al davant. De fet, en els dos partits disputats amb el gallec, el Nàstic ha marcat dos gols en cada duel.
El conjunt grana arriba amb totes les armes a la seva disposició, amb l’única baixa de llarga durada de Borja Granero i serà Luis César el que haurà de decidir la combinació perfecta a l’onze inicial. Alberto Varo i Óscar Sanz es preveuen com a bones alternatives a darrere,mentre que Antoñín i Pablo Fernández tornaran a la davantera, amb un Jaume Jardí en el seu millor moment per l’esquerra.
Rebuda i ambient
El Nàstic ha preparat una nova rebuda als seus jugadors abans del duel. Els jugadors arribaran al Nou Estadi a les 17 hores, on rebran l’escalf de l’afició abans del duel programat a les 18.30 h. Des del club recorden als nastiquers que assistiran al partit a venir d’hora per evitar cap embús en els accessos a l’estadi. El Nou Estadi tornarà a presentar una imatge ja vista fa un any, amb la il·lusió intacta i una obsessió: l’ascens.