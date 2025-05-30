Futbol
L’afició, amb el Nàstic!
Quan el Nàstic més ho necessita, l’afició respon. Així ha sigut sempre al llarg de la temporada i així serà. El Nou Estadi estarà ple de gom a gom amb més de 14.000 ànimes vibrant amb una obsessió. D’arreu de la demarcació de Tarragona, els nastiquers han deixat missatges per animar a l’equip en el primer pas del camí a Segona
Jordi i Clàudia Ribellas, Belén Vielba i Lluís Domingo
«Ànims Nàstic! Entre tots ho farem possible»
Àngel Roigé
«Els que som del Nàstic sempre estem preparats. Força Nàstic!»
Antonio Roldán
«No som més que ells, però som més forts!»
Carlos Medina
«Excitació màxima ho farem possible!»
Estiven Monforte
«Sempre ens aixequem, ara més que mai. Fins al final, FORÇA GIMNÀSTIC»
Raquel Moreno, Marina Domènech i Laura Sánchez
«Els colors que portem a la sang no es rendeixen. Ara o mai, Nàstic! Fem història!»
Júlia i Martí Rus
«Fins al final, FORÇA GIMNÀSTIC!»
Grup 4.
“Fins al Final, Força Gimnàstic a la 3ª va la vencida”
Grup 5.
“força nàstic! junts som invencibles , amb cor i orgull grana FINS AL FINAL❤️”
Grup 6.
- “Del Nàstic pel Nàstic i per Tarragona!”
Iván Sánchez
«Per les alegries que hem viscut i per les vegades que hem patit. És l’hora de tornar!»
Josep G. Creus ‘el Biel’
«Des de Salomó estem sempre amb el Nàstic»
Juan José Moreno
«Des del restaurant Petit Tàrraco sempre amb el Nàstic!»
Pablo Baeza
«Ens ha costat molt arribar fins aquí. Ara és el moment de lail·lusió! Ànims Nàstic!»
Toni Moreno
«Una nova oportunitat per demostrar que som el Nàstic. Fins al final!»
Víctor Pérez
«Perquè són moltes més de 14.000 raons. Ara és el moment!»
Yajaira Ausín
«No es tracta només de futbol, es tracta d’orgull. Dissabte no jugarem, lluitarem per la història!»