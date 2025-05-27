Play-off
El Nou Estadi penja el cartell de Sold Out
El Nàstic ha anunciat que s'han esgotat les entrades pel partit d'anada de semi-finals de Play-off contra el Real Murcia
El Nàstic ha anunciat, aquest dimarts al migdia, que ja s'han esgotat les entrades per acudir al Nou Estadi Costa Daurada a gaudir de l'anada de la semi-final del Play-off d'ascens a Segona Divisió contra el Real Murcia.
El club ha anunciat el 'Sold Out' a través de Twitter, després que ahir engegués una campanya amb promocions en entrades per a socis per tal d'omplir el Temple Grana com en les grans ocasions.
En menys de 24 hores, el Nàstic ha esgotat les més de 14.000 localitats de capacitat que té el Nou Estadi Costa Daurada que viurà un partit vibrant.
Nàstic
Arnau Montreal Quesada