Un Nou Estadi Costa Daurada ple, el millor baluard per al Nàstic en el play-off
L’equip no ha perdut quan supera la xifra màgica dels 13.000 espectadors
El Nou Estadi Costa Daurada es tornarà a vestir de gala aquest dissabte. Ha arribat l’hora de la veritat, del tot o res, de la lluita a vida o mort i en aquests grans escenaris, l’afició grana sempre ha respost. Quan això passa i l’estadi s’omple, el Nàstic guanya el millor baluard perquè fa més d’una dècada que no coneix la derrota quan supera la xifra màgica dels 13 mil espectadors.
El Nàstic de Tarragona és el millor local de la categoria. Enguany, només s’han perdut dos partits a casa i l’anterior dos més. Aquest domini al Nou Estadi es multiplica quan els nastiquers omplen la graderia. Concretament, no ha perdut cap dels 8 partits disputats des del 2007 amb més de 13 mil espectadors al camp. I, si es conta a partir dels 10 mil, el Nàstic només n’ha perdut tres. Així va ser en la tornada del play-off de l’any passat, on 13.972 espectadors van veure com l’equip aixecava l’eliminatòria contra el Ceuta per passar a la gran final. Llavors, contra el Málaga, 14.531 persones van omplir el Temple Grana, una xifra històrica que va patir un dels cops més durs de la història del club, malgrat no perdre el partit. Amb tot, aquesta temporada afició i club s’han aixecat i, dissabte, es tornarà a recórrer el camí a l’ascens.
Aquesta temporada el Nàstic també ha superat la xifra dels 10 mil durant la lliga regular. Concretament, va ser la jornada 30 contra la Ponferradina, on les 10.341 ànimes van veure com el Nàstic remuntava un 0-1 per acabar amb un demolidor 5-1 final. Aquesta ha sigut una tònica general en el tram final de la temporada. Des d’aquell partit, el conjunt grana ha marcat com a mínim dos gols a casa, sumant dues golejades més. De fet, només en un partit s’ha quedat sense marcar davant dels seus, i va ser durant la derrota per 0-2 contra el Bilbao Athletic, la darrera d’aquest any fins al moment.
A diferència de l’any passat, el Nou Estadi serà el primer escenari del duel entre els dos equips. No dictarà sentència, però és una oportunitat per assestar una estocada gairebé mortal i anar a l’estadi Enrique Roca amb un bon resultat sota el braç.
El Nou Estadi s’omple
De moment, el Nou Estadi s’omple a bon ritme. A Tribuna les entrades ja estan exhaurides i s’espera que els altres sectors del camp vagin penjant el cartell de sold out en les pròximes hores. Des de l’entitat s’ha fet una crida per omplir el Nou Estadi. Els socis del Nàstic entraran de franc al play-off i podran retirar un total de 4 entrades a un cost de cinc euros cadascuna a la zona on estan abonats. Les entrades ja estan a la venda tan online o a la taquilla del Nou Estadi Costa Daurada, de moment, només disponible la venda als socis grana. Aquesta promoció estarà disponible fins a aquest divendres a les 13.30 hores.