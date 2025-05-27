Diari Més

Un Nou Estadi Costa Daurada ple, el millor baluard per al Nàstic en el play-off

L’equip no ha perdut quan supera la xifra màgica dels 13.000 espectadors

Imatge de l'afició del Nàstic al Nou Estadi Costa Daurada aquesta temporada.Gerard Martí

Imatge de l’afició del Nàstic al Nou Estadi Costa Daurada aquesta temporada.Gerard Martí

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

El Nou Estadi Costa Daurada es tornarà a vestir de gala aquest dissabte. Ha arribat l’hora de la veritat, del tot o res, de la lluita a vida o mort i en aquests grans escenaris, l’afició grana sempre ha respost. Quan això passa i l’estadi s’omple, el Nàstic guanya el millor baluard perquè fa més d’una dècada que no coneix la derrota quan supera la xifra màgica dels 13 mil espectadors.

El Nàstic de Tarragona és el millor local de la categoria. Enguany, només s’han perdut dos partits a casa i l’anterior dos més. Aquest domini al Nou Estadi es multiplica quan els nastiquers omplen la graderia. Concretament, no ha perdut cap dels 8 partits disputats des del 2007 amb més de 13 mil espectadors al camp. I, si es conta a partir dels 10 mil, el Nàstic només n’ha perdut tres. Així va ser en la tornada del play-off de l’any passat, on 13.972 espectadors van veure com l’equip aixecava l’eliminatòria contra el Ceuta per passar a la gran final. Llavors, contra el Málaga, 14.531 persones van omplir el Temple Grana, una xifra històrica que va patir un dels cops més durs de la història del club, malgrat no perdre el partit. Amb tot, aquesta temporada afició i club s’han aixecat i, dissabte, es tornarà a recórrer el camí a l’ascens.

Aquesta temporada el Nàstic també ha superat la xifra dels 10 mil durant la lliga regular. Concretament, va ser la jornada 30 contra la Ponferradina, on les 10.341 ànimes van veure com el Nàstic remuntava un 0-1 per acabar amb un demolidor 5-1 final. Aquesta ha sigut una tònica general en el tram final de la temporada. Des d’aquell partit, el conjunt grana ha marcat com a mínim dos gols a casa, sumant dues golejades més. De fet, només en un partit s’ha quedat sense marcar davant dels seus, i va ser durant la derrota per 0-2 contra el Bilbao Athletic, la darrera d’aquest any fins al moment.

A diferència de l’any passat, el Nou Estadi serà el primer escenari del duel entre els dos equips. No dictarà sentència, però és una oportunitat per assestar una estocada gairebé mortal i anar a l’estadi Enrique Roca amb un bon resultat sota el braç.

El Nou Estadi s’omple

De moment, el Nou Estadi s’omple a bon ritme. A Tribuna les entrades ja estan exhaurides i s’espera que els altres sectors del camp vagin penjant el cartell de sold out en les pròximes hores. Des de l’entitat s’ha fet una crida per omplir el Nou Estadi. Els socis del Nàstic entraran de franc al play-off i podran retirar un total de 4 entrades a un cost de cinc euros cadascuna a la zona on estan abonats. Les entrades ja estan a la venda tan online o a la taquilla del Nou Estadi Costa Daurada, de moment, només disponible la venda als socis grana. Aquesta promoció estarà disponible fins a aquest divendres a les 13.30 hores.

El Nàstic i el Murcia pacten un miler d’entrades per a l’afició visitant

El Nàstic de Tarragona i el Real Murcia han pactat un miler d’entrades per a l’afició visitant per als dos partits de play-off que tindran lloc aquest dissabte i el pròxim. De moment, el primer duel serà al Nou Estadi Costa Daurada i des de l’entitat murciana ja estan fent una crida a l’afició per aterrar a Tarragona amb tot el suport possible. De fet, el Real Murcia ha iniciat una campanya particular per al play-off on apunten «a la reconquesta del rei», tot un manifest en el qual destaquen que «el Real Murcia no ha mort, s’ha reconstruït amb una mateixa ànima». El Murcia i el Nàstic són els dos equips amb més història dels play-off, sent els únics en haver trepitjat en alguna vegada en la seva història la Primera Divisió. A més, el Murcia arriba en qualitat de segon classificat, el que el situa com «el rei». Això sí, haurà de sortir a l’arena del Nou Estadi Costa Daurada, on només dos equips han sortit victoriosos enguany. En aquest sentit, el conjunt murcià ha presentat un sorteig per reservar els escollits que acompanyaran a l’equip a Tarragona. D’altra banda, ha posat a la venda les entrades per al partit de tornada del 7 de juny a l’Estadi Enrique Roca de manera online. A diferència del Nàstic, els socis del Real Murcia hauran de pagar per assistir al duel de tornada de play-off contra el Nàstic. Pel que fa a les entrades visitants que gaudirà el club grana, s’espera que durant els pròxims dies es posin a disposició dels aficionats.
