Futbol
Final: Victòria còmoda del Nàstic
Nàstic
Álex Jiménez (38') Pablo (84')
Finalitzat
2
0
Arenteiro
Final
Victòria còmoda del Nàstic.
Canvi del Nàstic, nou debut
Marxa Víctor Narro i entra Oriol Subirats.
Connexió Jardí-Pablo
Passada filtrada de Jaume Jardí que Pablo Fernández ha rematat creuat per superar el porter rival.
GOOOOOL DEL NÀSTIC!
Segona meitat fluixa
Poc Nàstic s'està veient. El partit va a un ritme diferent, sense ocasions.
Canvi a l'Arenteiro
Marxa Cuéllar i entra Fernández.
Canvi del Nàstic
Marxa tocat Álex Jiménez i Marc Fernández i entren Jaume Jardí i David Concha, apercebuts de sanció.
Marc Fernández falla un gol cantat
Centrada lateral de Narro que Marc Fernández remata a l'àrea petita i amb el porter vençut. El xut va fora.
Debuta el juvenil
Enric Pujol, central potent, debuta amb el Nàstic.
Doble canvi grana
Entren el juvenil Enric Pujol i Pablo Fernández i marxen Antonio Leal i Roberto Torres.
Canvi de l'Arenteiro
Marxa Simon Luca i entra Sergi.
Segueix sense trobar-se el Nàstic
Passen els minuts i el Nàstic no aconsegueix el domini del primer temps.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Unai Dufur. Torna Víctor Narro, ha sigut un ensurt.
Compte amb Narro
Víctor Narro ha rebut una trompada i està estès sobre la gespa. De moment, el crack del Nàstic és el millor del partit.
Targeta groga del Nàstic
La veu Ander Gorostidi
Transistor: Gol de l'Andorra
Empata la Cultural Leoensa. Ara és la Ponferradina qui puja de forma directa. El Real Murcia segueix empatant a casa, així que l'Ibiza és, de moment, el rival del Nàstic.
Salva Óscar Sanz
Es tira a terra Óscar Sanz i evita que el xut de l'Arenteiro vagi a porteria. Segueix adormit el Nàstic.
Dormint
El Nàstic ha sortit fred i no encerta les passades per superar la pressió de l'Arenteiro. El conjunt gallec s'ha guanyat un córner que, per sort, la defensa grana ha aconseguit defensar.
Ensurt de l'Arenteiro
Centre-xut enverinat de Ferreiro que no remata ningú i surt fora. El Nàstic necessita despertar.
9.125 espectadors al Nou Estadi
Les graderies del Nou Estadi s'omplen amb 9.125 espectadors.
Transistor: La Cultural Leonesa guanya i pujaria directament
Tota la jornada enceta la segona meitat. De moment, la Cultural Leonesa guanya a l'Andorra i seria qui pujaria de forma directa a Segona Divisió. D'altra banda, la Real Sociedad B guanya al Celta Fortuna i condemnaria al Nàstic a la cinquena posició. Ara mateix, el rival del Nàstic seria l'Ibiza, perquè el Murcia empata contra l'Algeciras i cau a la tercera posició. En aquest quadre, Real Sociedad B i Antequera tornarien a ser els hipotètics rivals d'una final.
Comença la segona meitat
Mou la pilota el Nàstic.
Descans
Guanya el Nàstic amb un gol d'Álex Jiménez.
Targeta groga per a l'Arenteiro
La veu Iano.
'Gorostiada' de manual
Gran jugada del Nàstic. Ander Gorostidi ha arrencat amb la pilota des de camp propi. Sembla que ha dit: aquesta és la meva. Ha avançat fins a la frontal de l'àrea per cedir-li l'esfèric a Roberto Torres. Aquest ha centrat al segon pal i Álex Jiménez ha rematat al segon pal al fons de la xarxa. Ràpid i senzill.
GOOOOOOL DEL NÀSTIC!
De nou Marc Fernández!
Dues retallades de l'extrem abans de rematar a porta. Un defensor atura el que hauria sigut un golàs.
Víctor Narro!
Xut des de la frontal que atura Diego García. Córner grana.
Transistor: La Ponferradina pujaria directe
Minut 26 a la jornada unificada. De moment, la Ponferradina guanya 0-1 al Sestao River i la Cultural empata contra l'Andorra a zero. Aquests resultats situarien a la Ponferradina líder i la Cultural cauria a la segona posició perdent el lideratge de tota una temporada en l'últim partit.
Moment de l'Arenteiro
Ara és el torn de l'Arenteiro. Dues centrades laterals que, de moment, no han tingut el perill per obligar a actuar a Varo.
S'embolica el Nàstic
Control estèril grana. No poden superar la pressió de l'Arenteiro i, poc a poc, han anat endarrerint la pilota fins perdre-la.
Marc Fernández!
Centre lateral que remata Marc Fernández amb el cap. No ha estat encertat el davanter grana i la pilota ha anat suau a les mans de Diego García.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Antonio Leal.
Juncà!!
Refusa el porter rival el córner i Juncà ha agafat la pilota a la frontal al primer toc i ha enviat una canonada que Diego García ha aturat.
Córner a favor del Nàstic
Bona jugada per la dreta que acaba amb un xut creuat d'Álex Jiménez.
Doble ocasió del Nàstic
Primer, Marc Fernández ha liderat un contraatac que ha acabat ell mateix amb una rematada des de la frontal que ha topat amb un defensor. Óscar Sanz ha continuat la jugada guanyant un duel i cedint l'esfèric a Narro. El balear l'ha tornat a provar, però l'ha aturat el xut Diego García.
El Nàstic és proactiu
Primers minuts amb pocs moviments, però és el Nàstic qui busca la porteria rival. Això sí, encara no ha trobat la manera de superar la línia defensiva i trepitjar àrea.
La primera del Nàstic!
Rematada des de la frontal de Marc Fernández que surt per sobre del travesser.
Comença el partit
Mou la pilota el Nàstic.
Nou 'tifo'
La penya Orgull Grana ha preparat un nou tifo. "Que comenci la batalla"
Banqueta grana
Dani Rebollo, Gorka Pérez, Pol Domingo, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Pablo Fernández, Joan Oriol, David Concha, Agus, Oriol Subirats i Enric Pujol.
El campió per decidir i l'escenari de la tercera posició
Jornada de transistors. El campió del grup encara està per decidir. La Cultural Leonesa i la Ponferradina es disputen la primera posició. Si la Leonesa perd o empata i la Ponferradina guanya, llavors serà la Ponferradina qui pugi. En un altre escenari està la tercera posició: Si la Cultural guanya a l'Andorra, la Real Sociedad B perd contra el Celta Fortuna i el Nàstic guanya, els grana escalarien fins a la tercera posició.
Luis César no arrisca en el seu retorn al Nou Estadi
Rotacions a l'onze per evitar riscos. Els grana afrontaven el duel amb sis apercebuts de sanció. David Concha, Antoñín, Montalvo, Gorka Pérez, Marc Fernández i Jaume Jardí estan a una groga de perdre's el duel d'anada del play-off. Per aquest motiu, molts s'han quedat a la banqueta i Antoñín no ha estat ni convocat. Marc Fernández és l'únic de la llista a l'onze inicial i patir aquest risc.
La Pobla de Mafumet s'ha ficat en un embolic: pot baixar
El filial del Nàstic ha perdut en el darrer minut contra la Rapitenca, el que va ser la darrera jornada de lliga. Amb aquest resultat i l'empat del San Mauro, el filial del Nàstic queda 12è a la Lliga Elit, el que seria el primer equip en salvar-se. Amb tot, és vulnerable a un descens compensat. Com que dos catalans han baixat de la Segona RFEF a la Tercera RFEF, la Pobla necessita que un equip català de Tercera RFEF guanyi el play-off i pugi. Si no passa, el descens compensat arrossegaria a la Pobla a Primera Catalana.
Torna l'Àguila
Alberto Varo, l'Àguila de la Canonja, torna a un onze titular tretze jornades després. L'últim partit que va disputar l'Ourense-Nàstic. Des de llavors, Dani Rebollo ha regnat. Ara, amb el retorn de Luis César al Nou Estadi, ha recuperat la titularitat.
Onze de l'Arenteiro
Diego García, Jordan Sánchez, Diori, Simon Luca, Iano Simao, Rivelott, Martín Solar, Ferreiro, Pascu, Jaume Cuéllar i Enol Rodríguez.
Onze del Nàstic
Alberto Varo, Migue Leal, Unai Dufur, Antonio Leal, David Juncà, Óscar Sanz, Ander Gorostidi, Roberto Torres, Víctor Narro, Marc Fernández i Álex Jiménez.
Rebuda de l'afició
L'afició del Nàstic va rebre els seus aficionats abans del partit
Nàstic
L'afició rep els jugadors abans del Nàstic-Arenteiro
Arnau Montreal Quesada
El partit està a punt de començar!
Ha arribat el moment del darrer partit de lliga. Jornada 38. El Nàstic tanca la fase regular contra l'Arenteiro en un partit en el qual vol una victòria per recuperar les perdudes bones sensacions. Així ho necessita Luis César abans d'entrar al play-off. En segon pla està la jornada de transistors. Si el Nàstic guanya i la Real Sociedad B i la Ponferradina perden, els grana acabarien en tercera posició.