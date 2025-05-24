Futbol
L'afició rep els jugadors abans del Nàstic-Arenteiro
La plantilla va desfilar entre els aplaudiments i càntics dels nastiquers
El Nàstic de Tarragona disputa aquest dissabte la darrera jornada de lliga contra l'Arenteiro. Aquest duel és tota una prova pilot abans de començar el play-off i el conjunt grana necessita una victòria. Per començar a escalfar l'ambient, els jugadors han sigut rebuts per gairebé un centenar d'aficionats, que els esperaven a la porta del Nou Estadi Costa Daurada.
Els jugadors grana han avançat un a un entre els aficionats, que els donaven suport a través de diferents càntics, aplaudiments i alçant la bufanda grana ben amunt.
Joan Oriol va ser el primer jugador i Antoñín va tancar la comitiva grana. Del primer a l'últim jugador van rebre l'escalf dels aficionats, sent Antoñín el rei de la festa, perquè va sortir corejat.
Els grana s'han concentrat a l'hotel Altafulla Mar d'Altafulla abans d'arribar al Nou Estadi per jugar un partit clau a nivell moral. Abans del play-off, els grana volen fer l'estadi un fortí de nou i enviar un missatge de perill als seus possibles rivals.