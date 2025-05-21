Diari Més

Futbol

Els vuit possibles rivals del Nàstic al Play-off d'ascens a Segona Divisió

Els grana coneixeran aquest cap de setmana quin serà el seu primer obstacle en el camí cap a la Segona

Imatge del primer partit de play-off al Nou Estadi de la temporada pasada contra l'AD Ceuta.

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

El Nàstic de Tarragona ja es prepara per afrontar un nou repte majúscul: el play-off d’ascens a la Segona Divisió. Amb la classificació matemàtica a la butxaca, el conjunt grana es troba a l’expectativa per conèixer quin serà el seu primer rival en una promoció on només dos equips aconseguiran el preuat ascens. Amb el final de la lliga regular a tocar, vuit equips més es perfilen com a possibles rivals del Nàstic: Ponferradina o Cultural Leonesa, Real Sociedad B i Andorra, i del grup 2, Real Murcia, UD Ibiza, Antequera i AD Mérida. La primera eliminatòria es disputarà el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny, en un format a doble partit que promet màxima emoció.

Coneixem alguns detalls dels màxims rivals del Nàstic.

Real Murcia

  • El Real Murcia, l’equip històric que és favorit per assolir l’ascens

El Real Murcia es presenta al play-off com l’opció més temible. Després de batallar durant tot el curs per a la primera posició i, ara, té a la seva mà entrar com a segon classificat. La seva plantilla compta amb talent jove i veterania, com és el cas del seu líder, Pedro León. Sobretot, el seu punt fort és el seu fons d’armari i la capacitat de canviar partits des de la banqueta i amb onzes impredecibles. A més, és el millor visitant de tota la categoria i fa temporades que lluita per l’anhelat ascens.

Dades Real Murcia.

  • L'estrella

Pedro León: L’incombustible jugador no s’ha perdut cap partit. Sigui com a revulsiu o a l’onze titular, la seva presència a la gespa es nota.

UD Ibiza

  • L’UD Ibiza, un equip de noms propis en el seu millor moment

L’UD Ibiza arriba al play-off amb les forces renovades. Amb un planter ple de noms propis i un entrenador foguejat com Paco Jémez, el conjunt balear aterra al play-off en el seu millor moment. La línia defensiva ha fet un pas endavant i així ho mostren els resultats: l’Ibiza només ha rebut 3 gols en els darrers set partits. En aquest punt, l’exgrana Javi Jiménez i el vallenc Guillem Molina són el pal de paller. Pólvora tampoc els falta amb Álex Gallar i els seus reforços estrella: Davo i Bebé

Dades UD Ibiza.

  • L'estrella

Bebé: Va arribar al gener per revolucionar l’atac i ho ha aconseguit amb 5 gols i 4 assistències en 15 duels. Ara fa un any jugava a Primera.

Antequera CF

  • L’Antequera, una de les sorpreses de l’any que vol seguir somiant

L’Antequera és l’equip revelació del curs. Els andalusos van passar la primera volta com a primer classificats amb jugadors destacats com l’exgrana Iker Recio. Aquest va volar a Segona al gener i, des de llavors, van perdre el seu regnat. A diferència del Barakaldo o l’Arenteiro, l’Antequera sí que ha aguantat el torcebraç a la categoria i són de play-off. Amb la veterania de Biabiany i Samuele Longo i el talent de Luismi i Rubio, es presenten com un rival enganyós.

Dades Antequera.

  • L'estrella

Luismi Gutiérrez: Va pujar amb l’Antequera a Segona RFEF fa quatre anys i, enguany, encara lidera l’equip amb 7 gols i 6 assistències.

AD Mérida

  • El Mérida, un equip amb molt a guanyar i poc a perdre en el play-off

El Mérida és una de les dues sorpreses de la temporada al grup 2 de la Primera Federació. El conjunt d’Extremadura ha lluitat durant tot el curs a la part alta de la classificació amb una plantilla de jugadors amb ganes de fer-se un lloc a la categoria com Javi Eslava, amb 12 gols en l’any del seu debut, i Liberto Beltrán. Amb tot, és l’equip més fràgil del play-off amb 50 gols encaixats. Fa un mes, un grup d’inversió anglès va adquirir el club.

Dades AD Mérida.

  • L'Estrella

Liberto Beltrán: És una de les sorpreses del curs. Després de dos anys en un paper secundari, ha aconseguit brillar amb 12 gols i 6 assistències.

Cultural y Deportiva Leonesa

  • La Cultural, o ascens directe o cap al play-off amb una patacada

Tot apunta que la Cultural Leonesa no serà un rival del Nàstic en el play-off. Amb tot, els lleonesos encara no han certificat l’ascens directe i, segons els resultats de dissabte, podrien passar d’estar tot l’any com a líders amb bastants punts de marge a caure al play-off si no guanyen a l’Andorra. L’equip de Raúl Llona és un dels més complets de la categoria, amb jugadors diferencials com Luis Chacón. Això sí, en el cas de caure a la promoció, la patacada moral podria ser mortal.

Dades Cultural.

  • L'Estrella

Luis Chacón: És un dels talents de la categoria i ha demostrat amb els seus 11 gols. És un punyal per la banda que pocs laterals poden aturar.

Ponferradina

  • La Ponferradina, o rival potent per al play-off o ascens directe

La Ponferradina és la contrapart de Cultural Leonesa. Després de guanyar li el derbi als lleonesos amb un gol a l’últim minut, els del Bierzo poden esquivar el play-off si guanyen dissabte i el seu rival perd o empata contra l’Andorra. Sigui com sigui, com a mínim tenen assegurada la segona posició i seran l’altre os dur de rosegar. En els darrers mesos s’han fet forts a casa, on sumen 4 triomfs consecutius on han brillat jugadors clau com Yeray Cabanzón i Álvaro Bustos.

Dades Ponferradina.

  • L'Estrella

Álvaro Bustos: És l’home insígnia de l’atac. Yeray Cabanzón posa la màgia, però Bustos és qui fa moure la maquinària amb 9 gols i 3 assistències.

Real Sociedad B

  • El Sanse, el filial amb talent de Primera a la gespa i a la banqueta

Els equips filials no podien faltar en el play-off d’ascens. La Real Sociedad B es presenta com el més regular d’aquests que s’han guanyat la promoció gràcies a un talent ben entrenat. Sergio Francisco ha sigut el seleccionat per agafar les regnes del primer equip la pròxima temporada i segur que s’emporta algun jugador amb ell. Mikel Goti és el destacat amb 12 gols en un equip en el qual les dianes estan ben repartides i destaquen per la seva efectivitat amb els tirs llunyans.

Dades Real Sociedad B.

  • L'Estrella

Mikel Goti: Amb 12 gols, és el migcampista més anotador de la categoria. Sigui amb el Sanse o cedit, l’any que ve volarà alt.

FC Andorra

  • L’Andorra, un rival difícil a batre en una eliminatòria

El conjunt del Principat té una de les plantilles més completes de la categoria. De fet, si no haguessin ensopegat el darrer dissabte, aquesta jornada optarien a l’ascens directe. És un rival dur en una eliminatòria per la seva capacitat d’adaptació a doble partit. Són experts a l’hora d’aprofitar els desajustos dels seus rivals i tenen individualitats capaces de canviar partits a la més petita oportunitat. De moment, és l’únic equip que supera al Nàstic com a millor local.

Dades FC Andorra.

  • L'Estrella

Lautaro de León: Un dels dos homes gol de l’Andorra amb Manu Nieto. S’entenen bé i són un corcoll que pocs defenses poden aturar.

Situació actual del play-off a falta de l’últim partit

