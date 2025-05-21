Futbol
Vuit possibles rivals s’interposen en el camí de l’ascens del Nàstic
Aquesta darrera jornada decidirà l’encreuament final que atorgarà els últims dos bitllets per a Segona Divisió
Aquesta setmana es presenta com la calma abans de la tempesta per al Nàstic de Tarragona. Dissabte tancarà la lliga regular en una jornada clau que delimitarà el camí a seguir per als de Luis César. Els tarragonins poden acabar tercers, quarts o cinquens i, segons la posició, coneixeran la seva primera pedra en el camí de l’ascens. De moment, hi ha vuit possibles rivals que competiran pels darrers bitllets cap a Segona Divisió.
El Nàstic necessita una carambola per assolir la tercera plaça. S’ha de guanyar a l’Arenteiro i que l’Andorra i la Real Sociedad B perdin els seus partits. Un escenari difícil, però que atorgaria el millor dels premis per als grana perquè, en la primera eliminatòria, el tercer gaudeix del partit de tornada a casa i, en cas d’empat, la classificació a la següent fase. En qualsevol altre cas, els grana entrarien a l’eliminatòria amb aquest desavantatge.
Vuit equips es dividiran en dos grups de quatre segons la posició i, de moment, només hi ha dos equips capaços d’evitar aquest tràngol. Ponferradina o Cultural Leonesa ocuparan la darrera posició de play-off com a segon classificat. La resta d’actors tenen el seu paper assegurat.
Al grup 1, Real Sociedad B, Andorra i Nàstic participaran en el tram més important de la temporada, amb la posició encara per decidir. Amb tot, aquests quatre equips del grup 1 només es trobarien amb el Nàstic en una hipotètica final. El primer rival serà un entre el Real Murcia, UD Ibiza, Antequera i AD Mérida, els quatre classificats del grup 2.
Si la temporada acabés avui, el primer rival del Nàstic seria el Real Murcia, el segon classificat del grup 2. En condició de cinquè classificat, els grana tindrien el primer partit al Nou Estadi Costa Daurada i l’eliminatòria es decidiria a l’estadi Enrique Roca.
En aquest costat del quadre hi hauria l’Antequera i la Real Sociedad B, qui serien els possibles rivals d’una hipotètica final per a l’ascens de categoria. L’altre bitllet estaria molt més disputat. La Ponferradina s’enfrontaria al Mérida i l’Andorra i l’Ibiza xocarien entre ells en un partit que esdevé com el més igualat de totes les semifinals possibles.
Ara mateix, si el Nàstic fos tercer estaria en el mateix quadre, amb l’Antequera com a primer rival. Llavors, el Murcia i l’Andorra serien els seus possibles rivals. En aquesta situació, quedar quart seria la pitjor posició possible, perquè l’Eivissa esperaria com a primer rival i amb posició de poder i la Ponferradina esperaria a la final.
Tot això pot canviar en una última jornada que pot fer moure les posicions de tot el tauler. Al grup 2, qualsevol dels quatre equips poden canviar de posició i només el Murcia depèn de si mateix per ser segon classificat.