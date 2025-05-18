Futbol
El Nàstic pot acabar en tercera posició amb una sèrie de resultats molt concreta
Els grana és l'equip beneficiat en un cas de triple empat contra l'Andorra i la Real Sociedad B pel nombre de gols
El Nàstic de Tarragona encara té obert un camí a l'esperança per escalar fins a la tercera posició. Acabar tercer brindaria els grana el factor camp en la primera eliminatòria del play-off. L'empat, tot i que va ser molt amarg, sumat a l'ajuda de les derrotes del Bilbao Athletic i el Zamora van atorgar un bitllet al Nàstic per al play-off d'ascens. Ara, a l'última jornada, pot els grana poden ser tercers amb una combinació específica de resultats.
La inesperada derrota a casa de l'Andorra per 1-2 contra el Sestao River i l'empat de la Real Sociedad B al camp de l'Arenteiro han situat als dos rivals del Nàstic amb 59 punts a la classificació. Ara mateix, amb l'empat a Segòvia, el Nàstic ha obtingut 56 punts. El camí a la tercera posició passa per un possible triple empat a 59 punts amb Andorra i Real Sociedad B.
El que ha de passar sí o sí perquè aquest escenari es doni és que la Real Sociedad B perdi contra el Celta Fortuna i l'Andorra perdi contra la Cultural Leonesa. Al seu temps, que el Nàstic guanyi a l'Arenteiro. Només un triple empat beneficiaria al Nàstic.
La normativa
La Real Federación Española de Fútbol estableix en el pla de competició una sèrie de normes per desempatar un empat entre dos o més equips.
-En primera instància: Major puntuació entre ells
En cas d'una 'lligueta' en la qual només comptessin els punts entre els diferents partits de l'Andorra, el Nàstic i la Real Sociedad B entre ells, aquests empatarien a 5 punts, perquè tots han sumat una victòria i dos empats entre ells. D'aquesta manera, toca marxar al següent punt de desempat.
-Segona instància: Diferència de gols en els partits entre ells
En aquest punt, torna a haver-hi triple empat perquè la diferència de gols dels tres equips entre ells és de 0. Tant Nàstic com Andorra han marcat i han rebut 4 gols i la Real Sociedad B ha marcat i ha rebut 5 gols en els partits disputats entre aquests tres. Toca anar al tercer punt.
-Tercera instància: Major diferència de gols totals
Aquest és el punt de la victòria del Nàstic. Ara mateix, el Nàstic té +14 gols a favor, superior als de l'Andorra (+11), però dos menys que el +16 de la Real Sociedad B. Amb tot, per arribar fins aquí necessàriament la Real Sociedad B i l'Andorra han de perdre i el Nàstic de guanyar. Per guanyar o perdre un partit, com a mínim ha d'haver-hi un gol de diferència. Llavors, el Nàstic, com a mínim, acabaria amb un +15 i, en aquest cas, la Real Sociedad B baixaria també al +15. En aquesta situació d'empat, el desempat afavoriria el Nàstic en baixar al següent punt: nombre de gols a favor. El Nàstic, amb 57, supera amb escreix als seus rivals.
Alternatives
El Nàstic podria acabar quart amb altres combinacions. Si l'Andorra guanya i la Real Sociedad B perd, el Nàstic igualaria el filial basc i, amb l'empat, té l'average per quedar 4t classificat. Això no passaria a la inversa, perquè, en un empat contra l'Andorra, és el conjunt del Principat qui té l'average guanyat al Nàstic.
És un escenari difícil, però quedar en tercera posició donaria al Nàstic la possibilitat de tenir el factor camp en una primera eliminatòria contra l'Antequera (si aquest acaba en 4ta posició, en la qual està ara mateix). Llavors, en aquest quadre, s'enfrontaria a una possible final contra el Real Murcia i (en cas de triple empat) l'Andorra.
Nàstic
Arnau Montreal Quesada