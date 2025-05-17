Futbol
Nou entrenador, el mateix Nàstic
Els grana es van deixar empatar un 0-2, però les derrotes del Zamora i el Bilbao han assolit l'objectiu matemàticament
Empat i gràcies. El Nàstic de Tarragona repeteix guió del duel contra el Lugo en l'estrena de Luis César deixant-se empatar un 0-2 contra una Segoviana superior en intensitat. Els grana van poder guanyar i perdre en el temps de descompte i, fins i tot, els grana han acabat esgarrapant minuts per segellar un punt. Malgrat tot, han rebut un regal en forma de play-off assegurat gràcies a la derrota dels seus perseguidors.
Luis César es va estrenar a la banqueta amb dos canvis importants a l'onze. Dufur va tornar a l'eix de la defensa amb Óscar Sanz i Roberto Torres va estar al mig del camp. El duel demanava intensitat i el Nàstic va entrar revolucionat. El més encertat va ser Antoñín Cortés que va extreure or d'una pilotada en atac. El davanter va lluitar amb força contra el defensor rival i li va guanyar la partida. Amb la feina difícil feta, va servir en safata la pilota a Marc Fernández perquè aquest, a boca de canó, posés el 0-1 al minut 8.
La força del Nàstic venia amb la rapidesa dels seus homes i d'una pilota a camp propi van extreure un contraatac de llibre en un tres i no res. De nou, Antoñín va sortir disparat a camp contrari i, aquesta vegada, el seu escuder va ser Víctor Narro per emular el primer gol i posar el 0-2 al minut 12.
El que semblava una golejada d'un Nàstic intens, es va transformar en tot un infern. La Segoviana va agafar la iniciativa d'un conjunt grana que semblava content de deixar la pilota al seu rival. Amb empenta, la Segoviana començava a acumular córners fins que va arribar el premi. Centrada al punt de penal que Chupo va rematar amb el peu. Mal defensat i un 1-2 que va fer tremolar la confiança grana. El gol va canviar el partit completament. El conjunt local superava en intensitat als grana amb la desesperació d'aconseguir una victòria que els salvés la categoria.
Abans de la mitja hora de partit, la Segoviana va acumular vuit córners i, en aquest, va arribar l'empat. Els locals avisaven i el Nàstic no es va adonar fins al gol. De nou en el córner, centrada al primer pal que rematava Fernán amb tot. La pilota va topar en el travesser per botar dins de la porteria de Rebollo. Era dubtós, l'esfèric va botar entre un mar de cames que dificultaven la visió, però l'àrbitre no va dubtar en xiular el gol i el 2-2.
De sobte, el monòleg de la Segoviana va agafar cada vegada més força i el Nàstic va estar content en marxar al descans amb aquesta igualtat en el marcador, perquè la Segoviana buscava el gol amb més intensitat.
Els minuts de descans no van revifar les idees grana. De fet, la Segoviana va estar a prop per marcar el 3-2 amb un contraatac que va salvar Joan Oriol bloquejant un tir a boca de canó. Malauradament, aquesta acció va acabar provocant una lesió que va fer abandonar el capità del camp.
Des del 0-2 allà el minut 12 el Nàstic no havia aconseguit trepitjar l'àrea rival. Roberto Torres guiava l'equip des de la medul·lar, però no es generava perill per enlloc. La pilota va romandre al camp grana durant gran part de la segona meitat i va ser així fins a un temps de descompte esbojarrat.
La Segoviana es va veure amb un home menys després de l'expulsió de Borrego i el Nàstic es va retrobar. Antoñín, primer amb un cop de cap i després amb un xut creuat, va reactivar el Nàstic en atac. Els grana podrien haver acabat guanyant el partit, perquè, en aquest temps afegit, Roberto Torres va enviar una pilota al pal i David Concha va rematar per sobre del travesser una ocasió clara. Amb tot, també es podria haver perdut, perquè Pol Domingo va salvar un tres contra dos de la Segoviana i Hugo Díaz va errar un tir creuat després de l'estirada de Rebollo. En aquests minuts esbojarrats el Nàstic fins i tot va acabar per esgarrapar segons per signar un empat que classifica al Nàstic al play-off.
La derrota del Zamora i del Bilbao Athletic deixen al Nàstic, matemàticament, com a equip de play-off. Això sí, caldrà millorar molt per escalar posicions i, sobretot, per lluitar el play-off.