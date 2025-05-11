Futbol
Luis César, nou entrenador del Nàstic en substitució de Dani Vidal
Serà la tercera etapa a Tarragona del gallec
Luis César Sampedro ha estat l'home escollit per a dirigir el Nàstic en aquest final de temporada. El gallec substituïrà Dani Vidal, que ha estat acomiadat per sorpresa aquest diumenge al vespre.
Serà la tercera etapa de Luis César al Nàstic: la primera va ser brillant, amb dos ascensos, a Segona i a Primera Divisió; la segona, més modesta, va aconseguir salvar la categoria en la primera temporada però va ser acomiadat abans dels nadals en la segona.
L'objectiu del nou tècnic grana serà, sens dubte, assegurar el play-off d'ascens en la pròxima jornada i competir per pujar a Segona Divisió en la lligueta.