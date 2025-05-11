Futbol
El Consell d'Administració del Nàstic destitueix per sorpresa Dani Vidal
S'ha rescindit el contracte de l’entrenador «després de la dinàmica esportiva de l’equip»
El Consell d'Administració del Club Gimnàstic ha acomiadat per sorpresa aquest diumenge al vespre al tècnic Dani Vidal «després de la dinàmica esportiva de l’equip», segons han indicat en un comunicat emès aquest diumenge a quarts de nou del vespre.
Vidal finalitza la seva com a tècnic del primer equip després de 94 partits oficials repartits en tres temporades. El present curs 24/25, amb un balanç de 15 victòries, 10 empats i 11 derrotes en les 36 jornades disputades a Primera Federación Versus e-Learning.
En aquest comunicat, el Consell agraeix «el seu treball, compromís i professionalitat que ha tingut durant les catorze temporades com a entrenador de la casa, des dels seus inicis a l’Infantil B i fins arribar a la banqueta del primer equip».
A dos partits del play-off
El Nàstic només té dos partits per davant abans de finalitzar la lliga i és molt més que probable que acabi jugant el play-off d'ascens. De fet, si la setmana vinent guanya al camp de la Gimnástica Segoviana, segellaria matemàticament la lligueta d'ascens a Segona Divisió.