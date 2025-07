Dani Vidal: «És el moment de fer un cop de puny sobre la taula fora de casa»

Dani Vidal ha comparegut aquest dijous en la roda de premsa prèvia a la trenta-tresena jornada del campionat de Primera Federació. Un Nàstic es juga la possibilitat de lluitar per l'ascens directe visitant el camp del líder de la categoria: la Cultural Leonesa. El partit enfrontarà els granes amb els lleonesos el diumenge a les 19:00 hores a l'Estadi Reino de León.

És un partit de més de tres punts?

«Mirem cada setmana el partit com el més important. Queden cada vegada menys jornades i ens enfrontem al líder. Si volem tornar a tenir opcions per agafar el primer lloc, que està molt lluny, passa per sumar els tres punts a Lleó.»

Què és el que et preocupa més del partit?

«A nosaltres el que ens pertoca és mirar-nos a nosaltres mateixos. Fora de casa hem fet partits bons, regulars i dolents, amb condicionants diferents. Sempre som crítics amb la nostra actuació. Sempre hi ha coses que es poden fer millor. Però crec que l’equip arriba en un bon moment per fer aquest pas endavant. Mai és tard per millorar.»

Quin Nàstic vols veure diumenge a Lleó?

«Intentarem replicar la imatge que donem a casa. Anem a un bon estadi, amb un ambient de futbol que serà intens, molt semblant al nostre. Hem de gaudir de l’escenari i donar la nostra millor versió.»

Com està l’equip físicament? Hi ha baixes?

«Pol Domingo potser arriba una mica just. Borja, com ja sabeu, no estarà disponible en tota la temporada. La resta, en principi, estaran tots disponibles.»

Com es pot fer mal a la Cultural Leonesa?

«Han estat líders tot l’any, sobretot per la seva fiabilitat. Potser ara no passen pel seu millor moment, però tenen una gran renda de punts. Tenen poques debilitats. El seu gran diferencial són els minuts finals: guanyen molts punts a partir del 88-89. Tenen jugadors amb molta qualitat com Pibe, Chacón, Calderón o Manu Justo. És una plantilla molt completa, amb capacitat de fer mal encara que no estiguin fins. Però nosaltres també tenim les nostres armes. Ja vam competir bé a Balaídos, on portaven 6 jornades consecutives guanyant el Celta, per què no podem tornar a fer-ho ara?»

T’està costant menys gestionar els minuts dels davanters, veient que tots aporten gols?

«Et diria sí i no. Tots tenen el seu punt egoista, i això és bo. Volen jugar d’inici, però quan entren des de la banqueta ho fan molt bé. El grup canvia el xip ràpid. Això ens dona molta variabilitat ofensiva i ens permet adaptar-nos als escenaris. També ens ajuda quan algú té molèsties o necessitem un canvi tàctic. El mèrit és seu, han aprofitat les oportunitats.»

El partit d’anada serveix com a exemple de les virtuts i defectes del rival?

«Sí. Sense fer gaire, se’n van al descans amb un 0-2. Tenen potencial i poden alternar plans: pressionar alt o esperar en bloc mitjà. Hem d’estar preparats per les dues versions i evitar que es posin per davant.»

La Cultural viu el partit com una final veient que no passa pel seu millor moment. Cal aprofitar el seu nerviosisme?

«Jo vull jugar cada setmana en ambients així, vol dir que ets a una categoria superior. L’ambient serà intens, però nosaltres hem de jugar el nostre partit. Tant de bo la temporada que ve visquem més d’aquests escenaris.»

És clau avançar-se en el marcador?

«En aquesta categoria es remunten pocs partits, sobretot contra equips de dalt. Preveig un partit amb pocs gols. Cometre errors pot costar molt, així que marcar primer pot ser decisiu.»

És aquest el moment i lloc per fer-se forts fora de casa?

«Sí. Podem mirar-nos-ho de dues maneres: pensar que continuarà passant el mateix o decidir canviar-ho. L’escenari és ideal: bon camp, bon ambient, molta il·lusió. Sabem que tenim l’oportunitat de donar un cop sobre la taula.»