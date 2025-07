El Nàstic afrontarà tota una final al Reino de León per mantenir el camí cap a la primera posició

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona viurà tota una final al Reino de León aquest diumenge. Així ho ha preparat el líder, la Cultural Leonesa, qui té a la recambra una rebuda per part de l’afició, així com un tifo per a l’ocasió. Tot i que encara queden jornades en joc, el duel directe entre el primer i el tercer classificat pot ser clau per al destí dels dos equips. Per part de la Cultural, és l’oportunitat de deixar enrere un contendent al tron. Pel que fa al Nàstic, guanyar a Lleó pot ser l’últim tren per poder aspirar a la primera posició i el suculent premi de l’ascens directe.

La Cultural y Deportiva Leonesa ha sigut l’equip a batre durant tota la temporada. El lleó ha regnat a la categoria amb un ampli marge i amb la imatge d’un equip invencible en el qual tot sortia de cara. Després de la derrota contra el Tarazona, arriben al partit en un moment crític malgrat el que diu la classificació.

Els de Raul Llona arrosseguen la pitjor dinàmica de la temporada i només han sumat una victòria en els darrers set enfrontaments. Això ha atret els fantasmes del passat a la capital de Castella i Lleó, que veuen repetir una història que el curs passat els va deixar fora del play-off.

En aquests partits han mostrat una debilitat a les primeres meitats. En els set partits, els lleonesos només han estat per davant en el marcador en sis minuts en total, perquè en cinc dels set partits han marxat al vestuari per darrere en el marcador i obligats a remuntar al segon temps. Aquesta incomoditat en el joc i en els resultats només va tenir una alegria: la victòria contra l’Arenteiro amb un gol a l’últim minut.

De fet, aquesta és l’especialitat dels lleonesos i un dels principals motius de la seva regularitat. Segons apunta l’analista Pedro González, la Cultural Leonesa ha sumat un total de 13 punts a partir del minut 88. En nou partits els lleonesos han marcat a l’últim minut per empatar o guanyar l’encontre i el Nàstic forma part d’aquesta estadística. En el partit al Nou Estadi Costa Daurada, el conjunt de Raúl Llona va resoldre l’encontre amb un gol en el temps afegit d’Ian Martínez.

Talent latent

Malgrat el mal moment en el qual passa la Cultural Leonesa, el líder té un talent latent que li ha permès viure de rendes en les darreres jornades. El Nàstic ja va patir la seva explosivitat en atac. Jugadors com Luis Chacón i Anton Escobar ja van superar la defensa grana en accions individuals al Nou Estadi. De fet, van ser els protagonistes del 0-2 que es va viure a la primera meitat. A aquestes armes se sumarà la de Manu Justo. El davanter no va ser present a Tarragona, però és el pilar de l’atac lleonès. De fet, és el seu pitxitxi amb 13 dianes.

El Nàstic, però, va demostrar que és capaç de plantar cara al líder. En el partit al Nou Estadi, Víctor Narro i Pol Domingo van remuntar el partit en cinc minuts. Ara, el conjunt de Dani Vidal arriba endollat en atac després de la golejada contra l’Unionistas. L’atac grana tindrà un punt feble on fixar-se perquè Víctor Garcia, el lateral dret titular, es va lesionar contra el Tarazona i és dubte de cara al duel de diumenge. Pel que fa al Nàstic, els de Dani Vidal recuperen a Óscar Sanz després del partit de sanció.

Els grana hauran de trencar el mur dels partits fora de casa. Des de la victòria a Balaídos al febrer, els grana han estat negats com a visitants presentant normalment la pitjor versió del seu joc. El Reino de León és l’escenari ideal per canviar aquesta dinàmica i assolir un triomf que permetria posar-se a quatre punts i mantenir-se en el camí per assaltar la primera posició.