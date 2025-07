Dani Vidal: «No podem cometre els mateixos errors tota la temporada si volem estar a dalt»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va marxar ben empipat després de la derrota per 3-2 contra el Sestao River. El tècnic grana va assenyalar concretament la feblesa en defensa i en les accions individuals. «Portem tota la temporada arrossegant els mateixos problemes. Quan sembla que ens refem una mica tornem a mostrar una versió que no és la que m'agrada. No podem cometre sempre els mateixos errors si volem estar a dalt de tot», va apuntar de forma contundent Dani Vidal.

El tècnic grana va subratllar que «marxo enfadat perquè no podem a començar a competir un partit al minut 20. Hem competit per trams sí, d'altres no i el que no pot ser és que en els duels individuals et superin una darrera l'altra. S'ha de ficar remei ja». Vidal va anar més enllà i va destacar que en defensa «va ser un duel similar al vist en Zamora. Allà ens vam defensar bé i aquest no hem guanyat cap duel. T'empipa una mica veure la mateixa pel·lícula tota la temporada».

Situació «rocambolesca» en defensa

El partit no ha estat fàcil en defensa per al Nàstic. Vidal va explicar que Antonio Leal no va poder jugar per una grip: «ha estat tota la nit sense descansar i ell mateix ha dit que no estava al 100%. En aquest punt, com tenim una plantilla amplia, ha de jugar un altre», va subratllar Vidal. A més, durant el partit Borja Granero va acabar de lesionar-se en una mala caiguda i Dani Vidal va ser més que pessimista: «El volíem introduir poquet a poquet perquè no hi hagi recaiguda, però, pel que hem vist avui, perdem a Borja Granero fins al final de la temporada».