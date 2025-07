Antonio Leal i Óscar Sanz s'apunten a la bogeria dels 'pallassos justiciers' del Nàstic

La comunitat de Twitter del Nàstic ha tornat a sorprendre amb una nova peça audiovisual que té com a objectiu animar l’afició grana a acudir en massa al Nou Estadi Costa Daurada aquest diumenge en el partit contra la Ponferradina. Aquesta nova entrega compta amb la participació dels jugadors Antonio Leal i Óscar Sanz, que s'han sumat a l'original proposta amb un toc d'humor.

Els protagonistes del primer vídeo, en què es «donava una lliçó» a la plantilla sobre com fer dues passades seguides, tornen a escena iniciant una conversa al bar La Clotxa, situat a la Rambla Vella de Tarragona. En aquest diàleg, els entranyables personatges comenten que, des de la publicació del primer vídeo, l’equip ha mostrat una millora evident en el seu rendiment. És en aquest moment quan Leal i Sanz fan acte de presència i els «recriminen» el vídeo anterior, assenyalant que ha afectat l’equip. «Ha sentat malament al vestuari,» comenten entre rialles, i afegeixen que «Monti està deprimit i Narro no va poder jugar a Zamora» com a conseqüència de la publicació.

Però lluny de quedar-se només amb la broma, els jugadors proposen als autors del vídeo una manera d'esmenar el suposat dany causat: aconseguir que el Nou Estadi s’ompli aquest diumenge. «Si omplim el Nou Estadi, aconseguirem l'objectiu», afirma amb determinació Óscar Sanz. Abans de marxar, els jugadors fan una broma sobre l'edat del capità Joan Oriol, comentant que l’home disfressat de dinosaure va, en realitat, «disfressat de Joan Oriol».

A partir d’aquí, el vídeo mostra els protagonistes recorrent la ciutat, empaperant-la amb cartells promocionals del partit contra la Ponferradina i repartint-los entre els vianants. L’impacte a les xarxes no s'ha fet esperar: la publicació de @Memes_Nastic ja acumula més de 75.000 reproduccions, 284 retuits, 667 "m’agrades" i més de 100 respostes.