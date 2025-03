Les comunitats futboleres a X, antigament Twitter, s’han convertit en un fenomen cada cop més rellevant en els darrers anys. Els aficionats dels diferents equips s'agrupen en comunitats per comentar i debatre l’actualitat futbolística dels seus clubs, sovint amb un to humorístic i desenfadat.

Cada comunitat té els seus comptes més populars i actius, que dinamitzen els debats i aporten el seu toc d’humor a les discussions sobre futbol. El Nàstic no n’és una excepció, ja que compta amb una vibrant comunitat de seguidors que, amb un estil humorístic, fan seguiment de l’equip, l’animen i, quan cal, també el critiquen. Les seves publicacions solen generar interacció entre altres membres de la comunitat nastiquera i, sovint, també amb seguidors d’equips rivals de la categoria.

En aquest context, una de les últimes publicacions del compte @nastiquerisme, un dels membres més actius de la comunitat, ha trascendit aquestes interaccions i s'ha viralitzat entre membres de diferents comunitats fubolístiques de tot Espanya a la xarxa social X.

Es tracta d’un vídeo humorístic protagonitzat pels comptes @JoelGalanNas, @KingOskaritoo, @Belvidoo i el mateix @nastiquerisme. A la peça, aquests usuaris interpreten els personatges que han batejat com ‘Pingu’, T-Rex, Bolsa i Pececillo, inspirant-se en l’estètica dels cèlebres «Pallassos Justiciers», interpretats pels personatges d’Antonio Recio i ‘Coque’ Calatrava, a la sèrie de Mediaset La Que Se Avecina. Amb aquest enfocament humorístic, els protagonistes critiquen el pobre joc de l’equip en els darrers partits, especialment a Tarazona, i expliquen irònicament als jugadors com es fan les passades entre jugadors per millorar el rendiment de l’equip.

El vídeo acaba amb una advertència als futbolistes del Nàstic: «Que no es torni a repetir lo de Tarazona», sentencien. Publicada el dimarts 11 de març a les 12 del migdia, la peça ha estat rebuda amb una gran resposta per part de la comunitat. Primer, altres membres de l’afició grana van reaccionar-hi, i després, diferents comptes de futbol d’X es van sumar a la interacció. A hores d’ara, el vídeo acumula prop de 150 respostes, 664 retuits, gairebé 5.000 m'agrades i prop de 600.000 visualitzacions.

L’estètica del vídeo és un dels punts més humorístics. Els quatre protagonistes apareixen amb un fons en què es veuen una bandera del Nàstic i una altra de Tarragona. Tres d’ells porten samarretes del club i tenen la cara tapada: un amb una màscara de pingüí, un altre amb una de peix, un amb una bossa d’escombraries i l’últim va completament cobert amb una disfressa de dinosaure. A més, porten objectes «amenaçants» i mostren una pancarta amb el missatge «Dani stay home», en suport a la continuïtat de l’entrenador grana, Dani Vidal.

La publicació ha generat tota mena de respostes, la majoria positives, entre aficionats de tot el país i ha portat els colors i l'escut del Nàstic al 'timeline' de molts dels aficionats al futbol actius a la xarxa social X.