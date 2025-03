Dani Vidal: «Haurem de posar-nos el 'mono' de treball per guanyar a Tarazona»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-setena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic visita Tarazona després d'una victòria al Nou Estadi que va donar tranquil·litat a Dani Vidal. El partit es disputarà diumenge a les 19:00 h al Municipal de Tarazona.

Preparats per a la batalla?

«Sabem molt bé on anem. És un equip amb un estil de joc molt marcat i treballat, amb una plantilla dissenyada per competir d’aquesta manera. De l'onze titular, només dos jugadors fan menys d’1,85 metres, la qual cosa els converteix en un equip molt físic i experimentat. Lluiten totes les pilotes i ens ho posaran molt difícil.»

«A més, donen pluja pels dos dies previs al partit. Sabem que haurem de posar-nos la vestimenta de treball i competir al màxim. Hem preparat bé aquests aspectes durant la setmana i estem convençuts que, si fem les coses bé, tindrem moltes opcions d’emportar-nos el partit.»

Què s’ha de fer per guanyar a Tarazona?

«Davant un equip que genera tants duels individuals, és clau ser guanyadors en aquestes accions. Això ens permetrà desplegar el nostre joc col·lectiu. Hem d'evitar concedir pilotes dividides i intentar jugar el màxim temps possible en camp contrari. També serà fonamental pressionar ràpidament després de perdre la pilota, per impedir que ells estructurin la seva segona jugada, que tenen molt treballada. Per guanyar a Tarazona caldrà estar molt sòlids i contundents.»

Ets resultadista en aquest tram de la temporada?

«Sí, sempre. M’agradaria jugar malament i guanyar sempre, però sabem que això no passa. Guanyar és gairebé sempre la conseqüència de fer moltes coses bé. Per això ens centrem en executar el pla de partit de la millor manera possible.»

Com està el vestidor després de la darrera victòria?

«Quan guanyes, l’estat d’ànim sempre millora. Aquesta setmana hem entrenat molt bé i els jugadors tenen aquest punt de felicitat, però sabem que encara queda molt per fer.»

Quin és l'estat de la infermeria?

«Demà valorarem si Juncà pot entrar a la convocatòria. En el cas de Borja, encara li queda una mica més per recuperar-se. També tenim algun jugador amb sobrecàrrega i veurem si està disponible per diumenge.»

L’equip entrarà en el joc del Tarazona o buscarà més control?

«Dependrà de com estigui el terreny de joc, que és una gespa molt densa. La pluja pot influir, però ells sempre proposen el mateix estil: joc directe, segones jugades i molta intensitat. Si guanyem aquestes primeres i segones accions i no perdem la primera passada, tindrem més continuïtat en el joc. En aquest tipus de camps, hem d'intentar jugar el màxim temps possible en camp contrari.»

Dominar les àrees serà clau?

«Totalment. Ells necessiten molt poques passades per arribar a l'àrea rival i són dels equips que més ocasions generen. Compten amb davanters de gairebé metre noranta, carrilers amb molta energia i migcampistes que ajusten bé els rebutjos. Sabem que ens exigiran defensivament, però nosaltres també tenim armes per fer-los mal ofensivament. Volem donar continuïtat a la bona dinàmica de l’últim partit.»

Fuentes intimida?

«És un bon jugador, ja el coneixem de la seva etapa a Còrdova i Lugo. Ara està en ratxa, porta 13 gols i hem d’estar atents. Però el Tarazona té altres jugadors perillosos com Pradera, Gato o Marc Álvarez. Sigui qui sigui qui jugui, la seva idea de joc no canvia.»

És especialment important la inspiració dels jugadors amb bon xut exterior?

«Sí, perquè ells defensivament plantegen un bloc molt tancat, amb molta gent en el carril central. Els jugadors amb més talent han d’aportar aquest punt de geni per desfer la seva estructura defensiva.»

És el moment de trobar més regularitat?

«A nivell de punts, tenim menys que l’any passat, però crec que hem estat més regulars perquè l'any passat vam ser més un equip de ratxes. La lliga està més igualada i els equips de la zona baixa estan sumant més. Si som capaços d’encadenar 3-4 victòries seguides, ens podríem posicionar molt bé. Però la clau és centrar-nos en el proper entrenament i en el partit de diumenge. Si guanyem, ja en portarem dues seguides, i això és el que volem aconseguir.»