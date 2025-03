El Nàstic es prepara per combatre un Tarazona rocós en defensa i amb una davantera amenaçadora

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic busca aquest diumenge a les 19 h allargar les bones sensacions al camp del Tarazona. La victòria contra el Barça Atlètic va servir per escombrar els dubtes sota la catifa i, després d’una setmana de treball amb moderada tranquil·litat, els grana volen refermar de nou el projecte amb un triomf a domicili. Amb tot, no serà fàcil. Els grana s’enfrontaran a un Tarazona que promet disputar un partit rocós i de molta lluita en el seu camp estret. A més, presenten una davantera amenaçadora amb Adrián Fuentes com el pitxitxi del grup amb 13 dianes.

Els de Juanma Barrero arriben reforçats al duel. La darrera setmana van superar al Lugo a domicili i es van allunyar d’una zona de descens que enguany no han patit. De fet, els aragonesos s’han situat al llarg del curs en una còmoda posició a la meitat de la taula gràcies a la seva solvència a les dues àrees. Des de l’any passat, el Tarazona s’ha caracteritzat com un equip poderós a nivell defensiu i enguany suma pólvora a l’atac a través d’Adrián Fuentes.

El davanter madrileny està vivint la seva millor temporada. Fuentes va destacar com l’heroi del Córdoba en el seu ascens a Primera Federació el curs 21/22. Llavors va marcar 13 gols, els mateixos que porta a Tarazona amb onze jornades menys. Després de tancar etapes amb el Córdoba, el Castelló i el Lugo sense marcar més de tres gols en dues temporades, ara s’ha convertit en el killer de l’equip.

El Tarazona de Juanma Barrero és un equip que es caracteritza per la seva lluita en cada partit. El joc directe és la seva especialitat i el seu estil ofensiu destaca per enviar centres laterals al seu davanter i aprofitar les jugades a pilota aturada. De fet, aprofiten molt bé les segones jugades per obrir la llauna i, llavors, la seva defensa feroç lluita per conservar el resultat.

En el duel al Nou Estadi que es va disputar al setembre, el Nàstic va guanyar per la mínima amb un gol de Pablo Fernández. Aquell va ser un partit difícil per als grana, en el qual l’eficiència a les àrees va regnar per sobre del joc.

Exgrana i grana

El capità del vaixell del Tarazona és un home conegut a can Nàstic. Marc Trilles ha assumit el braçalet aquest curs i lidera una defensa sòlida que, normalment, s’estableix amb cinc homes. Amb Vadik Murria com a principal parella de ball, Diego Fuoli presumeix d’haver deixat la porteria a zero en 10 ocasions.

L’altre protagonista serà Marc Álvarez. L’extrem de Torredembarra cedit al Tarazona jugarà de nou contra el seu equip. En el duel de la primera volta, Álvarez va sumar la seva primera titularitat. Llavors, tot i ser un jugador de rotació al club aragonès, no seria estrany que Juanma Barrero aprofités l’ocasió per premiar-lo amb una nova titularitat contra l’equip del seu cor.