La xilena d'Antoñín, el millor gol de la jornada 25 a Primera Federació

La xilena que va marcar Antoñín aquest passat cap de setmana al camp de l'Ourense, ha estat escollit com el millor gol de la jornada 25 a Primera Federació. Així i tot, l'increïble gol del davanter andalús no va servir al Nàstic per evitar la derrota al camp de l'Ourense, deixant l'equip grana i, en particular al seu entrenador, Dani Vidal, en una situació delicada.

L'acrobàtica rematada del punta nastiquer ha estat votat per sobre de la rematada col·locada a l'escaire d'Alberto Soto, del Marbella, la fuetada de Jürgen Locadia, de l'Intercity o el colpeig de pilota de Marco Bustillo, del Sestao River.

Una altra xilena, en aquest cas la d'Alan Godoy en l'anada de la semifinal del Play-off de l'any passat contra el Ceuta, va ser escollida com el millor gol de tota la temporada passada a Primera RFEF.

Sigui com sigui, el que necessita el Nàstic, més que premis al gol més bonic, és sumar de tres en tres. Aquest cap de setmana tindrà l'oportunitat de fer-ho davant de la seva gent al Nou Estadi Costa Daurada. Primer, però, haurà de doblegar un Barça Atlètic en què debutarà Sergi Milà a la banqueta, després de la destitució d'Albert Sánchez.