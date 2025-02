Antoñín Cortés, després de la derrota contra l'Ourense: «Som una família, el vestuari té tota la confiança en el cos tècnic»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Antoñín Cortés, el golejador del duel contra l'Ourense amb una xilena, va atendre els micròfons de Tarragona Ràdio en el postpartit destacant que «l'equip marxa molt tocat. Estic content amb el gol, però això no és el més important ara».

El davanter va apuntar que «era un partit en un camp difícil, volíem guanyar, però així és el futbol i ara toca anar al màxim al següent». Pel que fa al seu gol, va subratllar que «no és el primer de xilena que he fet, però el gol ara no importa». A més, va afegir que «he dedicat el gol a tot el cos tècnic».

Preguntat per la situació de Dani Vidal a la banqueta, Antoñín va destacar que «això no és cosa meva. Només puc dir que Dani Vidal té plena confiança de tots els jugadors. És el millor que tenim, però les decisions no les prenem nosaltres».

A més, va apuntar que «la situació és reversible, som una família i el futbol són dinàmiques. Ara toca treballar i preparar el següent partit».