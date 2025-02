Dani Vidal: «No tinc cap dubte que revertiré la situació»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va atendre als micròfons de Tarragona Ràdio emocionat després de la derrota del seu equip contra l'Ourense. Aquesta caiguda pot haver sigut definitiva i va arribar en un duel en el qual els grana en van merèixer més.

L'entrenador del Nàstic va destacar que «en l'entrada al partit, potser la sobreexcitació ha fet que no fluïm en el joc. Quan no entres del tot malament, però una jugada que no és ni ocasió de gol, amb un xut amb poca potència es fica dins, tot es complica». El tècnic va afegir que «hem reaccionat, la jugada d'Antoñín al travesser així ho ha indicat».

El Nàstic ha millorat a partir del segon gol. «Hem acabat el partit amb 30 centrades a l'àrea i 7 tirs frontals, jugant així perds pocs partits per les nombroses ocasions que hem tingut». Antoñín li va dedicar el gol del 2-1, un fet que Vidal va apuntar que «té un significat molt gran per a mi. En el dia a dia som exigents. L'equip és una família, els dic a la cara les coses que fan malament i també les que estan bé. Estem junts i ens ajudem. Aquest és el camí».

Finalment, el tècnic també va ser contundent en la situació de futur incert: «No tinc cap mena de dubte que la situació és reversible. Ni jo ni qualsevol que hagi vist el partit. El nivell d'implicació dels jugadors és enorme. No hi ha dubte. Quan les coses no van bé el més fàcil és que el grup es dispersi i no s'ha fet. Les situacions les superem junts».

Pel que fa a l'ultimàtum, Vidal va apuntar que «treballaré en el dia a dia mentre estigui. M'aïllo d'això, perquè si no perds energia i perds temps de pensar en la preparació dels partits. El futur està en el dia a dia. Demà ja veurem, com estem».