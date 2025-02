Dani Vidal: «No podem permetre que el Bilbao Athletic ens superi en els duels individuals»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-quatrena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic rep al Bilbao Athletic a Tarragona després de sumar un amarg empat a Tajonar. El partit es disputarà demà dissabte a les 16 h al Nou Estadi Costa Daurada.

El Bilbao Athletic arriba en un gran moment...

«És normal que els filials vagin de menys a més. Allà ens van fer un partit molt exigent, sobretot a la primera meitat. Porten quatre victòries seguides amb la porteria a zero. Alguns jugadors van amb el primer equip i, per tant, tenen futbolistes d'alt nivell.»

«És un equip molt dinàmic, capaç de jugar a tot, amb bona possessió de pilota, però també pot ser directe o vertical. Tenen les idees molt clares. Ens hem de fer forts a casa i continuar sumant el màxim de punts possibles.»

Per on passen les opcions de sumar els tres punts?

«Quan jugues contra equips d’un nivell tan alt, el primer que has de tenir clar és que, en l’aspecte individual, no t’han de superar. Pots estar bé com a equip, però si en els duels individuals et comencen a regatejar, a fer parets i et superen constantment, no tens res a fer. Hem de ser un bloc i impulsar el nostre joc.»

«Ens agrada pressionar i volem recuperar la pilota el més ràpid possible al camp contrari. Cal potenciar totes aquestes accions, sobretot en els duels individuals.»

Estem ja en la recta final de la temporada?

«Queden menys punts en joc i tenim cada vegada menys marge de maniobra. Tot i això, encara en queden 45, que és una barbaritat. Encara hi ha temps per a tot: per a bones ratxes, per a males ratxes...»

«Nosaltres ens hem de centrar plenament en el partit de demà. Aquest 2025 encara no hem perdut. Ens hauria agradat tenir algun punt més, però venim de dos partits fora de casa en què hem estat més a prop de guanyar que de perdre. Si seguim en aquesta línia, podem enllaçar una bona ratxa de victòries.»

Demà s'estrena el nou marcador. Quin resultat t'agradaria veure?

«El que sigui, mentre guanyem.»

El Bilbao Athletic no només suma quatre triomfs consecutius, sinó que en tots ells ha mantingut la porteria imbatuda...

«La seva millora s’ha vist, sobretot, en la parcel·la defensiva. Ja era un equip que, de mig camp endavant, generava molt perill, però ara han agafat aquest punt de confiança i en els últims partits han estat molt sòlids. Tot i això, venen a Tarragona, i aquí nosaltres som molt forts.»

És el Bilbao Athletic el filial amb més projecció cap al primer equip?

«Tots els filials tenen aquesta porta oberta cap al primer equip. Últimament, el Barça no para de treure jugadors, Osasuna també, la Reial Societat, l’Athletic, el Celta... Ens hem trobat filials que, per cultura de club, estan donant continuïtat als seus futbolistes al primer equip. El Bilbao Athletic és un filial que aposta molt pels jugadors joves.»

En els últims partits, el Nàstic ha reaccionat bé quan ha anat per darrere en el marcador.

«Era un aspecte a millorar. Quan reps un gol, sovint tens 10 minuts de desorientació. No és que baixis els braços ni de bon tros, però si estàs en un bon moment i encaixes un gol, et pot agafar per sorpresa i el rival guanya confiança. Estem en el bon camí. Hem fet aquest pas endavant fora de casa i ara hem de donar continuïtat a la feina que estem fent a casa.»

La setmana passada vas donar descans a Montalvo i Joan Oriol. Com creus que els ha anat?

«Aquesta setmana han completat tots els entrenaments amb l’equip. Al final, eren jugadors que arribaven molt justos. Monti ja va arribar molt just a Vigo i va haver de jugar els 90 minuts en un partit molt exigent. Joan va demanar el canvi al descans i, com que teníem un recanvi natural, va sortir Juncà. Monti s’ho va haver de menjar tot, i que no s’hagués fet mal era gairebé un miracle. Poder donar-los descans la setmana passada ha permès que ara tots dos estiguin en plenes condicions per disputar el partit de demà.»

El Bilbao Athletic és un rival més valent que l'Amorebieta, l'últim equip que va visitar Tarragona. Això pot afavorir el Nàstic?

«A la majoria d’equips els costa jugar contra rivals que es tanquen i intenten imposar un ritme de partit baix, acumulant molta gent en camp propi, especialment fins que obres la llauna.»

«El partit de demà serà totalment diferent, perquè els filials, independentment d’on juguin, sempre imposen la seva idea. Venen a competir i a guanyar punts, evidentment, però la seva prioritat és la formació per sobre del resultat. Per això, demà serà un partit molt diferent.»

Com es troba Pol Domingo a nivell anímic després de perdre la titularitat?

«És un jugador jove i ha de saber sobreposar-se a aquest tipus de situacions. Ha de donar un pas endavant. Per a ell, com a futbolista, li anirà bé perquè sortir de la zona de confort i afrontar competència directa sempre ajuda a créixer. Ho està fent bé.»

«Sobretot, ha de millorar en alguns aspectes ofensius que ja li demanàvem. Ara sap que ha de fer-ho sí o sí. Estic segur que tornarà més fort, perquè aquesta és la seva oportunitat. Ha d’estar preparat, continuar entrenant fort. Al final, si amb 25 anys no tens la capacitat de sobreposar-te a aquestes situacions... Però ell és un noi competitiu, entrena bé, i això li anirà bé segur.»