El Bilbao Athletic aterra a Tarragona com l’equip més en forma de la lliga

Publicat per Arnau Montreal Quesada

El Nàstic torna dissabte al Nou Estadi en el que serà el tercer partit consecutiu contra un filial. Amb tot, aquest es presenta com l’equip més temible actualment de la lliga. El Bilbao Athletic aterra a Tarragona amb una cara completament canviada respecte al que es va enfrontar als grana a Lezama. Aquesta transformació no ha sigut a partir de fitxatges, sinó perquè els cadells han mostrat finalment els seus queixals i acumulen una ratxa de quatre victòries consecutives.

El conjunt de Jokin Arambarri ha vist com la seva situació capgirava en qüestió d’un mes d’inspiració absoluta. Després de caure en el primer partit de l’any contra el Barakaldo, els de Lezama han sumat triomf rere triomf i han passat de ser penúltims a quatre punts de la permanència, a situar-se en una còmoda novena posició a només cinc del play-off. En aquest camí a la glòria, el filial basc ha superat l’Andorra, el Sestao River, el Zamora i l’Arenteiro, deixant en tots quatre partits la porteria a zero i anotant dos gols en tres dels quatre enfrontaments.

En el partit de l’anada el Bilbao Athletic ja va mostrar al Nàstic detalls que indicaven que la seva posició a la classificació no es trobava en sintonia amb el seu joc. Els bascs van dominar als de Dani Vidal en el primer tram de partit i van obligar a treballar de valent a Alberto Varo. En el seu joc protagonista, el Bilbao Athletic pecava en els darrers metres, mostrant-se tous en les dues àrees.

D’aquesta manera, els tarragonins els van desactivar amb un gol d’estratègia a la sortida d’un córner i amb una connexió de genis entre Víctor Narro i Pablo Fernández. Les dues dianes no van ser suficients per al Nàstic. Els de Lezama van sortir més forts a la segona meitat i, fins i tot, van retallar distàncies. Amb tot, una actuació elèctrica de Jaume Jardí va ser suficient perquè Gorostidi posés l’1-3 final.

Nous protagonistes

En aquest darrer mes, Jokin Arambarri ha reforçat l’equip amb un canvi de rols. El filial basc manté el seu estil amb un 4-2-3-1, però ara compra amb un nou trident. Endika Buján, Ibon Sánchez i Ekain Azkune són els homes de perill de l’equip. Entre Buján i Sánchez han sumat tres gols i tres assistències, mentre que Azkune és qui facilita el joc amb el seu posicionament i la pressió.

De fet, el rendiment de Buján en particular ja ha tingut el seu premi, perquè el darrer cap de setmana va debutar a San Mamés amb el primer equip en la victòria de l’Athletic contra el Girona per 3-0. Com a curiositat, en aquell partit també va sumar els primers minuts Maroan Sannadi, el pitxitxi de la Primera RFEF amb 11 gols assolits amb el Barakaldo.

Aquest mercat d’hivern el davanter va agafar les maletes per aterrar amb dorsal del primer equip directament, passant de Primera RFEF a Primera Divisió en qüestió de mitja temporada. Pel que fa al Nàstic, el conjunt de Dani Vidal afronta el partit amb l’única baixa d’Óscar Sanz. El migcampista avança terminis en la seva recuperació, però no s’espera que pugui jugar aquest dissabte contra el Bilbao Athletic.